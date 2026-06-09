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民調差距縮小 李四川籲良性競爭：會參考有公信力民調

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川談及近期民調差距縮小指出，「有公信力的民調都會參考」。記者張策／攝影
國民黨新北市長參選人李四川談及近期民調差距縮小指出，「有公信力的民調都會參考」。記者張策／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今上午前往新店區參訪動保績優社區「小城里愛心認養小棧」，會前接受媒體聯訪時，針對近期民調差距縮小表示，會參考具有公信力的民調結果，也呼籲對手維持良性競爭。

2026九合一選舉

面對媒體詢問最新民調顯示選情趨於接近，李四川表示，「有公信力的民調，我都會參考。」他也藉此向對手喊話，希望選舉能夠和平競爭，不要透過抹黑方式進行選戰。

李四川說，選舉應該好好進行、良性競爭，「不要用抹黑，或是讓我的家人跟里長造成困擾。」他強調，未來會持續深入新北29區，了解地方需求與市民意見，並作為未來政策規畫的重要參考依據。

李四川 民調 和平 2026九合一選舉 新北市選舉

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