台北大縱走攻防 資深山友張景森千字文轟沈伯洋、蔣萬安

台北大縱走成北市長選戰攻防議題，行政院前政務委員張景森今轟「市長們亂問亂答」。張今說，沈伯洋和蔣萬安第一回合的攻防，沈伯洋「有抓到議題，卻沒有抓對問題」；蔣萬安則是「沒有正面回答」。兩個人「空問空打」，也可以說是「亂問亂答」。消失的，反而是值得重視的重要市政議題。

張景森今在臉書說，他本人是資深山友，也是政策規畫專業，剛好有資格評論這個問題。他認為這個議題有意義，但雙方亂問亂答，對台北的山友沒有幫助。希望第二回合能繼續針對實質問題，尖鋒相對，這樣這個選舉才有看頭！

張提到，沈伯洋真正問的，是台北郊山路網、接駁服務、入口設施、公共設施、步道系統化管理，到底在柯文哲時代做出台北大縱走之後，蔣萬安市府有沒有下一階段的進展。這是一個蔣萬安可以明確回答的市政問題。蔣萬安如果有做，就應該說明，結果他用「大縱走滿意度」、「參與人次成長」、「徽章活動」、「草山觀瀑吊橋」這類宣傳型數字來回應。

不過，沈伯洋雖然掌握了市民關心的議題，但沈的問題也不夠精準，感覺是「空泛的亂問，打的是空包彈！」台北大縱走和大台北天際線，本來就是不同尺度、不同功能、不同使用族群的不同路線。前者是台北市郊山的分段健行與市民休閒，後者是北北基更長距離、更多段、更硬派的稜線型路線，兩者根本不是同一套系統。它們之間本來就沒有什麼理由必須連起來，更何況這兩條路線在陽明山區根本就是同一條路線，哪有什麼斷點問題？也根本沒有連接起來的問題。

張景森說，真正該問的是：台北市的郊山很棒，能不能讓市民下班就上山？能不能讓市民早上、傍晚、星期假日都能輕鬆上山？台北市其實並不需要再規畫傳統縱走，也不需要那種兩天以上的長程縱走路線。張也提到，市民日常健走路線已經非常多，他感覺不出台北還需要再增加什麼登山步道。問題是這些步道的品質太爛！不過說老實話，比起台灣其他縣市的步道「台北已經有70分了」，剩下的30分，主要問題也不是什麼捷運、公車、小巴或假日接駁問題。

另外，張說，台北市的山區，很少找到可以輕鬆坐下來欣賞美景，同時喝個咖啡、吃個簡餐的地方，有的話幾乎都是違建。台北市的山域活動十分貧乏，講難聽一點，就是最多吸引退休老人，年輕人需要的是有一點程度的挑戰、刺激和冒險的路線，像野跑、攀岩、溯溪，不但沒有好好規畫建設，甚至還遭到打壓。這些才是這兩個候選人該問、該答的問題。