「三重」台語發音也遭攻擊 李競辦：蘇巧慧到底多怕李四川？

民進黨新北市長參選人蘇巧慧陣營議員在臉書質疑國民黨參選人李四川「三重」（Sam-tiông）台語發言，綠營側翼近日不斷在網路訕笑方式進行攻擊，更稱對新北不熟，李四川競辦表示，蘇巧慧父親蘇貞昌2018年競選新北市長時，在多次造勢場合與李四川發音相同，請蘇陣營不要為了攻擊李四川，連自家人都連累，「請問蘇巧慧，到底多怕李四川？」

李四川競辦指出，2018年蘇巧慧的父親蘇貞昌競選新北市長時在三重區舉行造勢晚會，現場造勢主持人正是蘇巧慧與另名民進黨立委，而整場的晚會中，時任行政院長的賴清德、參選新北市長的蘇貞昌、造勢主持人、多位三重在地民代，多次以台語高喊三重「Sam-tiông」，與李四川的發音一致。

李四川競辦表示，蘇巧慧陣營的議員張之豪在臉書公開質疑李四川的台語發音念錯，甚至稱這是「貽笑大方、對新北市不太熟」，以張之豪邏輯，就是在批評賴清德、蘇貞昌、民進黨多位三重民代「對三重不熟，對新北市不熟」，蘇陣營議員為了攻擊李四川、拉抬蘇巧慧選情，居然不惜打賴清德、蘇貞昌的臉。李四川競辦遺憾表示，「巧慧，你這樣不行喔，賴清德跟蘇貞昌會生氣」。

李四川競辦表示，蘇巧慧陣營多次以假訊息抹黑李四川，甚至有綠營側翼以造假圖片指稱李四川是黑道，還用人肉搜索、公布住家地址外觀、公開家人名字的方式，對李四川家人及鄰居進行騷擾及施壓，蘇巧慧至今無半點譴責，選擇與假訊息跟騷擾市民的側翼站在同一邊，李四川競辦只能再次呼籲，請蘇巧慧回頭是岸，放下負面的選舉手段，免得一再抹黑卻一再翻車。