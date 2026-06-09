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沈伯洋掃市場因雨取消 藍議員稱攤商多在室內酸：不在乎大安人？
受滯留鋒面及西南氣流持續影響，台灣各地出現明顯降雨，也連帶影響各選區參選人拜票行程，民進黨台北市長參選人沈伯洋原訂上午將赴大安區成功市場掃街，但因雨取消。不過卻遭藍營大酸，成功市場多數攤商在室內沒有風雨問題，更以現任蔣萬安夫人當初挺著孕肚陪小雞掃街為例，直呼，「黑熊……不在乎大安人？」
2026九合一選舉
沈伯洋昨天晚上在臉書發布原訂今天上午9時30分要到大安區成功市場掃街拜票，不過昨天傍晚臨時取消，原因是考量到天候狀況不佳，加上各地陸續都有災情，並表示日後一定會再前往成功市場。
在地國民黨議員楊植斗酸，「黑熊……不在乎大安人？」他指出，雖然昨天縱有大雨，但台北市尤其大安區並無重大災情，且白天有機會放晴，且成功市場除週邊及國宅賣蔬菜的小攤外，多數都在室內，沒有風雨問題，「二樓很多美食，黑熊沒吃到有點可惜。」
楊植斗直言，風雨只是藉口而已，蔣萬安當初在選舉時夫人出席成功市場拜票活動，挺孕肚拉抬小雞，沿路親民握手打招呼，讓他至今點滴在心頭。
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