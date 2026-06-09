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民眾黨「台北隊」成軍 拚六席全到位

聯合報／ 記者邱書昱／台北報導
民眾黨前主席、台北市前市長柯文哲（左五）、主席黃國昌（右四）昨天出席「民眾台北隊」成軍誓師大會，為民眾黨台北市議員參選人拉抬聲勢。記者胡經周／攝影
民眾黨前主席、台北市前市長柯文哲（左五）、主席黃國昌（右四）昨天出席「民眾台北隊」成軍誓師大會，為民眾黨台北市議員參選人拉抬聲勢。記者胡經周／攝影

「民眾台北隊」成軍，黨主席黃國昌、創黨主席柯文哲昨為六位議員參選人站台，目標是「六席全到位」。黃國昌說，白營先把自身工作做好，下階段再討論和藍營母雞蔣萬安如何合作。

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柯文哲昨見證「民眾台北隊」成軍，穿上棒球服，展現團結一致氣勢，力拚揮出漂亮全壘打。柯說，民眾黨二○二六選舉策略很簡單，就是「民眾黨是支持第三勢力的唯一選擇」，除極少數選區例外，每個選區只提名一席。柯強調，民眾黨創黨七年，基層組織逐步擴張，六位議員參選人都是一步一腳印，「所有政治都是在地」，會持續給予參選人支持和支援。

黃國昌說，民眾黨年底選戰議員布局完整，競選活動非常有節奏地往前邁進，對於是否和北市長蔣萬安聯合造勢？黃說，現階段比較重要的是先把自己工作做好，讓台北隊競選腳步走穩。

北市黨部主委邱慧洳也說，二○二六對民眾黨來說是關鍵年，地方選舉結果牽動黨的發展，每個選區都有提出亮點參選人，政見涵蓋婦幼、育兒友善、高齡長照、居住正義、公共安全等，這才是選民樂意見到的，民眾黨會和人民站一起。

新手媽媽、民眾黨中正萬華選區議員參選人吳怡萱說，許多年輕夫妻面臨職場、家庭、照顧孩子等挑戰，「蠟燭多頭燒」，身為「三明治世代」，她將聚焦育兒、照顧女性等政見。松山信義選區議員參選人許甫表示，他將訴求交通政策，包括人行道拓寬、整平，針對科技執法提配套措施，如建置臨停區等。

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