新聞眼／社福端牛肉 財政潛藏隱憂

風城百里侯之爭戰鼓頻催，高虹安繼敬老愛心卡點數加碼，昨再端生育津貼政策牛肉，兩筆社福大禮連在野陣營也垂涎三尺，衍生各陣營爭搶政策政績口水戰。市府雖然精準切中竹市「雙老與雙幼」結構核心，但社福支出持續擴張，財政甘霖真能源遠流長？

新竹市人口結構特殊，除了竹科年輕家庭有二個以上小孩的養育需求，舊城區也有老人照顧老人的「雙老」議題要面對，市府此時拋出敬老與生育利多，用具體行動呼應兩大核心選民的需求，並指受惠財劃法修正，市府增加約六十億元財政空間，展現積極「還稅於民」施政魄力。

然而，竹市財政並非全然沒有隱憂。新竹市近年創稅能力與經濟表現亮眼，財力分級已從「第三級」躍升至「第一級」，未來配合中央各項補助計畫，市府自籌款比率將大幅增加。

財劃法修法雖為竹市注入六十億元財源空間，但自籌款比率增加也將帶來近廿四億元的財政負擔，再扣除老人健保、敬老卡、營養午餐與生育津貼等各項社福年增經費，實際可支配的不到一半，未來預算調度勢必面臨考驗。

少子化危機固然需要「重賞」拉抬，市府調高生育津貼立意良善，但若僅止於短期有感的「撒幣」與福利堆疊，將難以創造城市長遠競爭力。在高房價、高物價下，後續的保母托育、幼兒園中籤率及各項都市基礎建設，才是決定雙薪家庭是否「落地生根」的關鍵。如何在擴大社福支出的同時，維持重大建設投資能量，也是市府必須面對的課題。