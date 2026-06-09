搶攻選票 竹市生育津貼翻倍 藍綠論戰

年底選戰逼近，各路人馬搶攻年輕選票。新竹市長高虹安昨宣布，竹市生育津貼明年起，從每胎三萬調高到六萬元，掀起竹市藍綠論戰。苗栗縣日前拍板明年起第二胎生育津貼從二萬調高到五萬元，民進黨縣長參選人陳品安稱，政見被縣府採納；縣長鍾東錦說，「鼓勵生育絕對不會只有某人提」。

國民黨新竹市議員陳慶齡昨總質詢指出，苗栗縣南庄鄉公所鼓勵生育，生育津貼每胎六萬到八萬元不等，加上縣府補助，鄉民實領金額達八萬到十萬元，確實能刺激生育，盼市府效法。

高虹安表示，參考雲林縣提高生育獎勵的經驗，評估人口發展及財政條件後，已拍板明年將生育津貼每胎三萬元提高至每胎六萬元；另有「好孕補助」計畫，每名孕產婦可獲得一萬四千元補助金，涵蓋孕期及產後治裝費、營養品、哺乳用品及嬰幼兒用品，加上「好孕專車」補助六千元，可補助迎接新生命的開銷。

民進黨市長參選人莊競程表示，市府日前提出老人健保免費、敬老卡加碼，都是抄襲其政見。陳慶齡昨在議會亮出提案表，強調是他帶頭提案。市府表示，福利推動都有公文可稽核，盼回歸政策討論。莊競程副發言人吳曼暄說，盼市府能完整跟進，讓敬老卡更好用。

苗栗縣府日前拍板第二胎生育津貼，從二萬元調高到五萬元，明年起實施。陳品安昨廣播受訪表示，這是她率先提出的育兒政策，樂見鍾縣長「做我的政見」，「不敢生、養不起」是年輕家庭普遍困境，她若當選，除生育補助加碼，還會擴充公托、建置親子館，讓年輕人留在苗栗成家立業。

鍾東錦昨回應，鼓勵生育絕對不會只有某人提，他每天也在思考此問題，很多議員和民眾也會意見，努力擺脫苗栗生育率後段班的處境。

鍾東錦說，過去民進黨縣長參選人徐定禎曾提免費營養午餐，當時財政不可行，縣府評估財政好轉後，協調鄉鎮市公所合作，縣府、公所各出卅元，才能推免費午餐政策；原本生育津貼加碼版本為第二胎補助三萬元，但他認為只加碼一萬元無感，衡量財政狀況才拍板五萬元。