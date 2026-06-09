黃捷昨接掌民進黨高雄兵符

坊間最新民調顯示，高雄藍綠市長選情趨近五五波。昨接掌民進黨高市黨部的立委黃捷表示，近期民調賴瑞隆雖從領先十六個百分點，到藍營宣稱已追平，但民進黨對此並不擔心，將保持信心、不會掉以輕心，「高雄隊」團結向前，絕對會贏。

民進黨高雄市黨部主委昨天交接，現年卅三歲的黃捷從現任主委黃文益手中接下印信，成為高雄市黨部有史以來首位女性且是最年輕的主委，就任後將馬上投入市長、議員及基層里長輔選工作，對上也執掌藍營兵符的國民黨高雄市長參選人柯志恩。

到場的立委李昆澤說，他對黃捷充滿期待，也認同黃捷在年輕人、世代傳承及未來黨務推動的理念。立委許智傑則指，國民黨有這麼親中的黨主席，我們有信心贏得這場選舉。

黃捷就任後即簽署人事令，續聘黨部執行長郭春津、副執行長劉瑞堂及張峻榕，另延攬前市議員陳致中服務處主任蕭丞堯擔任副執行長，人事變動不大。另宣布籌組主委聯誼會、北高合辦黨員見面會及青年幕僚培訓營跟座談會，自許高市黨部將會更有活力、更開放。

黃捷說，她上任首務是全力輔選民進黨市長候選人賴瑞隆，及卅四席黨籍加三席親綠議員候選人，「要讓所有候選人都能順利當選，拿下市長及議會過半，繼續帶領高雄前進」；她並稱，賴瑞隆是高雄隊隊長，未來黨部會當後援部隊，全力顧好空戰議題及陸戰基層組織。