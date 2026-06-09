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世代布局 柯志恩市政顧問團首波公布

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄報導
國民黨高雄市長參選人柯志恩昨公布首波卅五人市政顧問團。記者郭韋綺／攝影
國民黨高雄市長參選人柯志恩昨公布首波卅五人市政顧問團。記者郭韋綺／攝影

繼日前發布「雄少年」發言團成軍後，國民黨高雄市長參選人柯志恩昨再公布首波市政顧問團，集結學界專家、前韓市府團隊及跨黨派人士，形成「青年衝鋒、顧問領航」的新、舊世代布局，她強調，市政不分藍綠或新舊，只看專業與經驗。

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柯志恩日前公布平均年齡僅廿八歲「雄少年」發言團，主打年輕化，昨再端出首波三十五人市政顧問團，為年底選戰暖身。「雄少年」發言團由孫玉霖、黃騰憲、李唯甄、謝其宏及羅雍勝組成，肩負媒體溝通、議題攻防及社群經營等任務，精準傳達市政願景，市政顧問團則著重政策規畫與治理經驗。

柯陣營這波市政顧問團，名單有高雄前市長韓國瑜任內官員，包括曾任財政局長的義守大學財金系特聘教授李樑堅、法制局前局長吳秋麗等。民眾黨前不分區立委、中山大學政經系教授張其祿也名列其中。

外界關注「韓團隊回歸」？柯志恩對此強調，市政治理不分藍綠，也不分新舊，重點在於專業能力、行政歷練及實務經驗，例如曾任高雄市副市長李四川，被延攬擔任台北市副市長，如今也被提名參選新北市長。

至於顧問團邀民眾黨前不分區立委張其祿，是否意味布局藍白合？柯志恩回應，張其祿的學術成就卓越、公共議題實務見解豐富，也是她南加州大學的學弟，「要說藍白合，那也算是合吧，滿好的」。

柯志恩說，許多參與政策規畫的人士因個人因素暫時選擇不公開，但不論是「影子內閣」或「未來內閣」，現階段最重要是提出具體政策藍圖，解決高雄面臨的問題。她強調，市政治理需要經驗與傳承，只要能夠擘畫高雄未來，不論新世代人才或資深行政歷練都同樣重要，新舊共存才是市政團隊該有的傳承跟延續。

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