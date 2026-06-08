林國漳談守護海洋永續 藍營反問：日菲畫界都到家門口 關心過漁民嗎？

今天世界海洋日的主題是「重新想像」，民進黨宜蘭縣長參選人林國漳表示，正呼應他日前提出的「海洋新宜蘭」政策，未來將以3大方向守護海洋生態及產業；未料其主張遭藍營縣議員質疑，林國漳連反對宜蘭沿海風力發電都說不出口，最近日菲畫界都畫到台灣自家門口了，也未見其關心漁民，現階段講這些「想像」流於不切實際。

聯合國訂定的世界海洋日，林國漳今天在臉書貼文，「重新想像」主題正好呼應他在5月11日提出的「海洋新宜蘭」政策思考，如何重新看見海洋、重新定義宜蘭與海的關係。

全篇內容洋洋灑灑，卻遭藍營民代批評。縣議會黨團書記長林義剛表示，林國漳月前連反對五結鄉沿海的風力發電都說不出口，還談什麼守護海洋？黃琤婷議員也說，最近日菲海域畫線都畫到台灣自己家門口了，請問林顧問態度？有關心漁民權益嗎？有什麼資格談守護海洋。

林國漳說，全球氣候變遷與產業轉型浪潮，海洋不應只是資源，更該是宜蘭下個世代發展核心，他主張把海洋從傳統漁場，轉化成帶動百工百業、讓年輕人留鄉的「新經濟引擎」，以「生態、產業、觀光」3大方向，重新建構海洋與宜蘭未來。

●重新想像生態環境：從源頭守護每一滴海水。海洋的純淨必須從河川治理開始，延續其「勁水大縣章」施政策略，未來將強化全縣水質管控、提升汙水接管，從源頭減少污染進入海洋。

●重新想像產業發展：打造智慧海灣與漁業升級。規劃以蘇澳為核心，建立老舊漁船收購與轉型，引進AI無人船等科技，發展「智慧海灣」產業聚落，年輕人留鄉投入國際科技與海事產業，提高就業機會。

●重新想像觀光經濟：山海共構海岸生活圈。串聯頭城五漁村至南澳海岸線，打造全台最有規模「山海3D遊樂場」，結合音樂祭、水上賽事等活動，讓海岸成為全民共享舞台，同時推動蘇澳與石垣島「國際藍色公路」，開啟跨國海運與觀光動線。