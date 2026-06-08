「挺 Women的歌」凝聚嘉義綠營 王美惠與議員合唱愛拚才會贏迎大選

民進黨今天在嘉義市舉辦「挺 Women 的歌」活動，嘉義市長參選人立委王美惠、主席特助呂孫綾及性平部主任李晏榕皆到場。以往與王美惠傳存有心結的同黨議員，透過合唱活動凝聚團結氛圍迎向年底基層大選。

王美惠表示，女性在家庭、職場及社會都扮演重要角色，政府持續推動友善政策，包括賴清德總統提出的「0至18歲國家一起養」政策，以及勞動部加碼婚假、產檢假及陪產檢等措施，協助家庭兼顧工作與育兒。

王美惠從助理、議員到立法委員，深刻感受到女性在公共事務及職場上面臨的挑戰，因此更重視女性權益與性別平等。傾聽女性需求、支持女性發展，不只是口號，而是必須落落在政策與制度中的具體行動。

活動現場氣氛熱烈，眾人齊聲高喊「Women挺嘉義」。嘉義市信賴台灣姊妹會總會長黃淑英、同黨市議員黃露慧、黃盈智、林煒軒以及市議員參選人凌子楚、曾奕豪、陳品蓁以及無黨籍議員顏翎熹都到場，並送上象徵祝福的粽子與包子相挺。

眾人隨後與王美惠一同合唱「愛拚才會贏」，將現場氣氛帶到最高潮，也展現民進黨團結一致、共同打拚的氣勢。黃淑英表示，一個人唱歌很好聽，但一群人唱歌就會很有力量，呼籲大家持續團結，攜手為嘉義的未來努力。

王美惠最後表示，2026年是嘉義市的重要關鍵年，所有姊妹與支持者一路相挺，未來會與大家攜手前行，共同打造更進步的嘉義市，更要為2028年賴清德總統連任打下強大基礎。

挺Women的歌凝聚嘉義綠營，王美惠與議員合唱愛拚才會贏迎大選。圖／王美惠服務處提供

王美惠（左五）同黨市議員黃露慧（左二）、黃盈智（左三）、林煒軒（右四）以及市議員參選人凌子楚（右二）、曾奕豪（右五）、陳品蓁（右三）以及無黨籍議員顏翎熹（左一）、嘉義市信賴台灣姊妹會總會長黃淑英（左四）送上象徵祝福的粽子與包子相挺。圖／王美惠服務處提供