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柯文哲稱聽不懂沈伯洋「台北天際線」 何孟樺反擊：整個登山界都笑了

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
民眾黨前主席、台北市前市長柯文哲（左）、主席黃國昌（右）今天出席「民眾台北隊」成軍誓師大會，為民眾黨台北市議員參選人拉抬聲勢。記者胡經周／攝影
民眾黨前主席、台北市前市長柯文哲（左）、主席黃國昌（右）今天出席「民眾台北隊」成軍誓師大會，為民眾黨台北市議員參選人拉抬聲勢。記者胡經周／攝影

民眾黨前主席、北市前市長柯文哲今天被問到，民進黨沈伯洋拋出的「大台北天際線」，柯文哲直言聽不懂，還稱是不好的政治宣傳。民進黨議員何孟樺今天則在臉書反擊柯文哲的說法，稱「整個登山界都笑了。」

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何孟樺說，不管叫做「環台北天際線」，還是叫做「大台北天際線」，從2017年黃福森老師提出構想以來，這條路線已經存在將近10年，就算是登山小白，上網搜尋一下也都能了解。這並不是什麼沈伯洋的發明，也不是什麼政治宣傳，更沒有好或不好的問題。

何孟樺說，沈伯洋的主張是改善現有路線的銜接、交通友善度，柯文哲擺明了不理解這個議題，卻還是想講上幾句話，結果就是把自己變成了無知的大笑話。這也讓人不禁想起，四年前，當陳時中提出交通政見時，柯文哲就像現在蔣萬安「殷瑋答」一樣，也曾讓市府公務體系介入選戰，發新聞搞批評陳時中政見不可行。

何說，結果就在去年七月，市長蔣萬安親自剪綵陳時中提議的「堤頂交流道往國道北匝道」；如今，市府也認可陳時中提議的洲美快速道路延伸與國1相接，還把它當作北士科交通應對措施來宣傳。如果當年柯市府真的秉持專業回應，這些陳時中的提議，又怎麼會成為蔣市長的政績呢？

何孟樺說，當年柯市府不惜出賣中立與專業，賣命為黃珊珊輔選，結果黃珊珊不僅落敗，還是三人得票最低，證實一切徒勞無功。如今選戰方酣，蔣萬安市府就開始逼迫公務人員參與選戰。前朝敗亡殷鑑不遠，蔣萬安更應該要引以為戒！

2026九合一選舉 台北市選舉 沈伯洋 柯文哲

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