彰化縣長參選人魏平政稱在彰化無敵人 坦言知名度低該努力

中國國民黨彰化縣長參選人魏平政今天說，他出身傳統產業，了解傳產面臨的問題與困難，如果當選可幫忙解決，且他不屬任何派系，在彰化無敵人，而知名度太低是他該努力的地方。

和國民黨彰化縣黨部主任委員蕭景田接受網路節目專訪的魏平政說，他做什麼事都很認真，就算不可能的事也想扭轉過來。4年前蕭景田曾問他是否有意願任黨部主委，之後選縣長，他當時嚇一跳且受寵若驚；4年後家庭、工作都穩定後開始思考身為彰化子弟，能否為彰化做些什麼。

他說，傳產由於美國關稅及俄烏戰爭陷瓶頸、無法突破，很多工廠關廠，他出身傳產，可為社會、國家做點事，才又詢問蕭景田是否有選縣長機會，蕭景田才幫他推薦。

魏平政表示，能獲國民黨徵召，黨中央也經嚴格評估，國民黨主席鄭麗文找他聊1、2小時，願景、學經歷甚至連要怎麼整合都問得非常清楚。

他說，像前彰化市長邱建富等也想選，以他立場，都是個人選擇，不論誰參選都不重要，重要的是他可端出牛肉，讓選民認識及支持。

魏平政表示，彰化縣長王惠美8年任內，彰化建設有卓越進步，如果他當選，會繼續爭取台中捷運延伸彰化或鹿港鎮，及推動彰化市鐵路高架化。