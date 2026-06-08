聽新聞
0:00 / 0:00
綠提天際線遭批聽不懂？蔣萬安：要了解問題提具體解方
台北市長蔣萬安今天下午赴台北市議會接受市政總質詢，會前接受媒體聯訪，針對民眾黨前主席、台北市前市長柯文哲表示，民進黨沈伯洋拋出的「大台北天際線」，他「聽不懂」，是「不好的政治宣傳」。蔣萬安回應，市府對各界的建議，都抱持開放態度，「但前提是必須要了解具體的問題、提出具體的解方」，所有市民才能了解、才能聽得懂。
2026九合一選舉
媒體也追問，沈伯洋稱自己的發言被外界扭曲？他其實是在講「交通路網」？蔣萬安說，關於交通路網，其實公運處及大地處也都已經有清楚、完整的說明，民眾對於大地處公運處的說明後，都會很清楚。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。