綠提天際線遭批聽不懂？蔣萬安：要了解問題提具體解方

台北市長蔣萬安今天下午赴台北市議會接受市政總質詢，會前接受媒體聯訪，針對民眾黨前主席、台北市前市長柯文哲表示，民進黨沈伯洋拋出的「大台北天際線」，他「聽不懂」，是「不好的政治宣傳」。蔣萬安回應，市府對各界的建議，都抱持開放態度，「但前提是必須要了解具體的問題、提出具體的解方」，所有市民才能了解、才能聽得懂。

媒體也追問，沈伯洋稱自己的發言被外界扭曲？他其實是在講「交通路網」？蔣萬安說，關於交通路網，其實公運處及大地處也都已經有清楚、完整的說明，民眾對於大地處公運處的說明後，都會很清楚。