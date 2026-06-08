沈伯洋拜會機車公會…曝北市自行車道斷點多 政策聚焦路權平衡

民進黨台北市長參選人沈伯洋今天拜訪台北市機車公會，公會今也送上蘿蔔、包子、粽子祝福他有好彩頭、包中。沈表示，在台北包含各種交通方式通勤族都很多，也正討論政策方向如何達到路權平分，而機車行也是城市重要命脈。他也提出目前自行車道設計易出現斷點，認為至少校園周圍自行車道要連貫，讓各類使用者行走更便捷。

沈伯洋表示，機車族痛點多，包含路權還有如今天下雨騎在路上路滑也是非常嚴重，但台北市使用機車通勤者非常多，但同時開車、同勤族也很多，路權上該怎麼平分，也是接下來規畫政策重點，今天先來到機車公會是因為機車行在城市中具有高度重要性，是整個城市交通的命脈，先來拜會討論相關問題，也是未來規畫政策重要一環。

除了機車外，沈近日上Podcast節目也談到自行車停放問題，沈表示，現在在騎在自行車道的時候其實也在人行道，設計上很容易有斷點，且不只自行車，在推娃娃車時都會有困難，也因此包含學校周邊通學路、無障礙道路能否連貫，是現在北市面對最大痛點，當務之急應是讓這些各式各樣無障礙使用者在城市能夠更為安心、便利的移動。