陳品安指生育政見獲採納 鍾東錦：不只有某人提出

民進黨苗栗縣長參選人、縣議員陳品安今天受訪表示，自己所提生育補助政見獲縣府採納，「鍾東錦也做我的政見」；對此，尋求連任的縣長鍾東錦說，鼓勵生育方法很多，不會只有某人提。

陳品安今天接受寶島聯播網「新聞放鞭炮」主持人周玉蔻專訪談及生育補助議題，她指出，面對少子化挑戰，政府必須拿出更積極作為，因此率先提出生育津貼加碼方案，其中第2胎補助5萬元現金的部分，苗栗縣長鍾東錦已宣布跟進，她樂見自己的政見被採納。

陳品安受訪後透過新聞稿表示，參選的價值不只是爭取勝選，更重要的是透過提出具體政策，引領公共討論方向，推動苗栗向前發展。「鍾東錦也做我的政見」證明好的政策有其可行性與民意基礎，也代表她的參選正在帶動苗栗進步。

對此，鍾東錦受訪表示，對於提高生育津貼，縣府民政處原本提報建議是第1胎2萬、第2胎以上3萬，他認為如果是3萬元差別不大，衡量財政狀況後拍板第2胎提高到5萬元，但金錢並非育兒政策最好的方法，還是要有足夠的公托、公幼。

鍾東錦說，要鼓勵生育方法有很多，「絕對不會只有某人提」，很多議員、鄉親都會給他寶貴意見，他自己每天也在想，例如透過職務鼓勵，比方說要當校長，除非提出不孕，不然要生兩個，「畢竟公務人員品種好、這是優生學」這些都可以思考。