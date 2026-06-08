吳宗憲倡毒品紀錄連動駕照 林國漳推海洋新宜蘭

國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲今天籲行政院提出毒品紀錄連動駕照預警管理，提早攔阻危險。民進黨宜蘭縣長參選人林國漳提出「海洋新宜蘭」，以生態、產業、觀光建構宜蘭未來。

吳宗憲在臉書（Facebook）發文表示，全台毒駕移送數去年8500多件，今年1至5月已飆破6700多件，今年可能衝破1萬6000件。過去5年毒駕與酒駕判決確定案件，有近9成判刑6個月以下，還可易科罰金，制度給加害人可易科罰金的出路，卻沒給無辜被害人、警察安全回家的路。

吳宗憲認為，行政院拋出包含死傷終身吊照等14項措施，都是補破網、人都死了的太平間政策。他要求法務部1個月內提出「毒品紀錄連動駕照預警管理」的具體方案，主動把列管毒品人口高風險名單與交通部公路監理系統連動，讓毒蟲上路前強制暫扣駕照，不准開車。

林國漳則在臉書發文表示，今天是聯合國「世界海洋日」，今年的主題「重新想像」，呼應他在5月11日提出的「海洋新宜蘭」政策思考，主張必須把海洋從傳統漁場轉化為新經濟引擎，讓年輕人留鄉發展。

林國漳說，生態方面，強化全縣水質管控，目標讓河川嚴重污染指標降至2以下，並提升污水下水道接管率至75%、新增8萬戶接管量。產業方面，規劃以蘇澳為核心，發展「智慧海灣」產業聚落，引進人工智慧與無人船等智慧海洋科技。觀光方面，未來將串聯頭城5漁村至南澳海岸線，打造「山海戶外3D遊樂場」，並推動蘇澳與日本石垣島之間的國際藍色公路。