柯文哲聽不懂「天際線」 沈伯洋回應還嗆北市府局處變蔣萬安競總

民進黨台北市長參選人沈伯洋近日因台北大縱走議題與市府數度交鋒，由於該政策是前市長柯文哲時代開始規畫，柯今天被媒體問到沈所提的「天際線」看法直言「看不懂」。沈伯洋回應，柯可能對他拋出概念有所誤解，更反嗆北市府不斷發新聞稿政治攻防，甚至把他沒講過話塞他嘴巴讓媒體來問他，直言這樣打選戰民眾不會買單。

近日台北大縱走成北市長選戰攻防議題，當年推大縱走的北市前市長柯文哲今天到北市議會出席民眾黨台北隊成軍，被媒體問到近期民進黨沈伯洋拋出的「大台北天際線」，柯文哲直言「聽不懂」，還稱沈說天際線第一個想到是鐵皮屋頂。

沈伯洋今表示，大台北天際線大約是2016、17年，由山友提出以台北盆地為主的一個登山的路線，並非他提出來，既然是民眾提出來的意見理應要尊重，且提出這個概念也是在柯市府時代，「柯可能有點誤會」。

話鋒一轉，沈伯洋直言，近日不管是國民黨還是北市府，都會刻意曲解他的原話攻擊他，甚至把他沒有講過的話塞進他嘴巴，包含他提過「大台北天際線」是針對交通網絡改善討論，卻被市府應說成要在這邊蓋步道，或者先前所提兩岸交流，卻被一直提中國大陸、滲透等，最後變成媒體來詢問，作為參選人他提出市政議題盼能獲得解決，才是真正意義所在。

沈伯洋感嘆，這一兩年一直遇到類似事情，讓他覺得很難過，看到基層公務人員來承擔這樣的一個政治攻防，他也覺得是非常不妥當，「即使是蔣萬安本人應該也不太同意這樣的一個做法」。把這些新聞稿當作是個人臉書在發，局處更變成蔣萬安競選總部，內容還充斥了一些他完全沒有講過的話，以這樣的一個方式來打這場選戰，市民不會買單。