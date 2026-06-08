與青年戰將合拍形象照 李四川快問快答曝「反差萌」

國民黨新北市長參選人李四川今天與最新提名的黨籍議員參選人合拍定裝照，多位八年級戰將，展現年輕世代與李四川共同為市民打拚的信念，李四川也延續「工程職人」本色，手拿鐵鎚、身著反光背心、頭戴工程帽，象徵不分顏色、為新北拚建設；參選人們在現場也跟李四川玩起快問快答，李四川逗趣又直白的回應，展現與工程專業形象不同的「反差萌」。

今天拍攝名單為國民黨最新提名的新北市議員參選人，包含板橋區周韋翰與鄧凱勛、新莊區王珮宇、永和區陳以樂、汐金萬區何元楷，以及瑞平雙貢區的林正峰，其中鄧凱勛、王珮宇、陳以樂、何元楷皆是「八年級」青年戰將。

拍攝現場大家發揮創意，帶來象徵個人理念與背景的道具入鏡，有參選人直接扛起鐵梯，讓工程出身的李四川笑稱「很有工地回憶」，何元楷也帶來團隊的愛貓「棉棉」入鏡合照，萌度爆表、吸睛度十足，讓李四川當場融化，直呼太療癒。拍攝過程中，李四川對參選人的要求更是來者不拒，全程保持燦爛笑容，展現新北戰隊最佳領航者的穩健風範。

多位參選人在拍攝空檔，也跟李四川進行趣味快問快答，被問到飲食喜好時，李四川大方表明自己是「香菜派」，吃蚵仔麵線一定要加香菜，另外吃咖哩飯則是屬於「一定要拌」的派別，生活化又直白的回應，展現李四川在工程專業形象之外，接地氣又逗趣的一面。

李四川表示，這輩子習慣看工程藍圖，不習慣看鏡頭，但跟這群年輕有活力的戰將站在一起，就覺得鬥志滿滿，如今29區黨籍議員參選人已全數就位，象徵新北戰隊整裝出發，集結跨世代、多元領域、不分族群的力量，一同為29區力拚建設，他將以42年工程及行政經驗帶領團隊，以行動實踐「讓新北更好」的承諾。