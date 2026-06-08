北市設遮陽設施挨轟慢又貴...蔣萬安反擊：兼顧美觀、安全與耐用

民進黨北市議員簡舒培質疑，北市府2024年起規畫設置固定式遮陽設施，平均造價一部約620萬元，但規畫兩年仍未設一座。反觀一河之隔的新北，去年開始規畫，半年後隨即設置兩座，一座造價平均90萬元比台北便宜。市長蔣萬安今表示，北市府不論在施作期程、價格、安全性等，都經過專家學者共同審查。

蔣萬安說，整體而言，北市府的遮陽設施不只要兼顧美觀，安全性與耐用性也都必須兼顧。

議員簡舒培質疑，台灣這幾年夏日氣溫動輒37、38度，設置城市遮蔭設備，讓行人在等紅綠燈時不被曬暈，這樣完全攸關民生的正經事，相信沒有人會反對。但最讓人不解的是，為什麼滿手資源的台北市，不僅做得比人慢、造價比人貴、東西比人差，負責督導工務局跟進的前副市長李四川，更是在事情完全0進度的情況下，居然就丟下爛攤子拍拍屁股走人，跑去新北說要選市長？

北市都發局今天也回應駁斥議員質疑非事實。都發局說，北市府府已完成設計作業，今年夏天就將完成示範點施工設置；單座價格為146萬元（包含傘體成本及機電照明排水等附屬設施），並非簡議員所說的620萬元，北市遮陽傘示範點採客製化設計、著重防風抗震的安全性與使用年限，難道議員反對市府重視品質、而選擇為所謂「淘寶貨類似款」背書？

都發局表示，北市的遮陽傘示範點除了公共藝術性設計，更重視安全性，也經專家學者、各單位共同審核預算書，已確認各項單價之合理性。相較於韓國自動化遮陽傘僅能抗7級風，北市遮陽設施則能承受17級強烈颱風的強度，並能抵抗水平地震達0.2884 W，同時也整合照明設計、溫溼度顯示器等，一分錢一分貨，呼籲議員善盡查證義務，不要以錯誤資訊抹煞基層同仁的努力。

都發局強調，北市遮陽傘示範點著重「延長設施使用年限」（至少20年），雖然前期投入客製化成本，但能大幅降低長期的維護與汰換頻率，精準落實「全生命週期成本」的財政節流理念。

都發局呼籲，市府規畫皆以專業為本、有明確例證，呼籲簡議員切勿拿中國大陸網路購物平台的產品魚目混珠，甚至以此政治操作，刻意牽扯李四川前副市長、抹黑市府同仁辛苦成果。