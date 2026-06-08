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第二胎以上津貼5萬元 鍾東錦：量財力而為，不是因某人提

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣生育津貼明年第二胎補助5萬元，縣長鍾東錦表示量財力而為，絕對不是因某人提。記者范榮達／攝影
苗栗縣生育津貼明年第二胎補助5萬元，縣長鍾東錦表示量財力而為，絕對不是因某人提。記者范榮達／攝影

民進黨苗栗縣長參選人陳品安今天舉例苗栗縣生育津貼明年第二胎補助5萬元，競選連任縣長鍾東錦也做她的政見，鍾受訪回應，表示量財力而為，絕對不是因某人提。

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陳品安今天廣播節目受訪，陳品安強調面對少子化挑戰，率先提出生育津貼加碼方案，其中第二胎補助5萬元現金的部分，鍾東錦宣布跟進，鍾東錦今天回應，表示不是因某人提。

鍾東錦舉例說，過去民進黨苗栗縣長落選人徐定禎曾提出營養午餐免費的政見，但當時財政負擔是不可行的，縣府財政稍有好轉，他協調鄉鎮市公所合作，下學年起縣府、公所各出30元，推動營養午餐政策。

生育津貼第二胎以上5萬元，縣府民政處原來提報第一胎維持2萬元，第二胎以上3萬元，他衡量目前財政，且3萬元與2萬元差別較無感，因此拍板5萬元，其實鼓勵生育，絕對不會只有某人提，他自己也每天在想，很多議員包括鄉親也給他意見，大家一起努力，不要讓苗栗生育率在後段班。

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