國民黨竹縣議員及鄉鎮長提名人選出爐 竹北市長4選1民調15日公布

國民黨新竹縣各選區議員及各鄉鎮長提名人選今天出爐了！縣黨部今（8）日由主委楊文科主持召開「115年五合一選舉提名資格審查委員會第二次會議」，針對各選區及各鄉鎮市長登記名單資格審查、並提出建議輔選方式，會中通過提名人選，後續將依程序提報中央黨部核定。

縣黨部指出，會中依據黨中央提名作業相關規定，綜合考量各選區應選席次、地方服務表現、基層支持度、整體選情及政黨最大勝選目標等因素，由審查委員會討論確定人選，力拚2026年國民黨地方選舉最佳成績。

縣議員提名候選人如下：第1選區（竹北市）王炳漢、陳凱榮；第2選區（竹北市）蔡志環、杜文中、戴佩如；第3選區（新豐鄉）張以聖，報准徐源發；第4選區（湖口鄉）甄克堅、吳菊花、陳栢誠，報准賴寶鈺、戴翊如；第5選區（關西鎮）徐瑜新、羅仕琦；第6選區（新埔鎮）范曰富；第7選區（橫山鄉、尖石鄉）張良印；第8選區（芎林鄉）黃正彪；第9選區（竹東鎮、五峰鄉）黃豪杰、彭余美玲、上官秋燕、羅俊傑；第10選區（寶山鄉）邱坤桶；第11選區（北埔鄉、峨眉鄉）王辰翔；第12選區（平地原住民）林秉君；第13選區（尖石山地原住民）曾國大；第14選區（五峰山地原住民）不予提名。

鄉鎮長提名候選人如下：湖口鄉吳淑君、新豐鄉鄭旭凱、關西鎮劉德樑、新埔鎮陳英樓、芎林鄉陳星宏、竹東鎮范國威、寶山鄉邱振瑋、北埔鄉徐鏡明、五峰鄉秋維書、尖石鄉劉建民。另峨眉鄉：温修汝、江寧增開放競選；橫山鄉：古鋓明、朱陳源開放競選。

此外，竹北市長的部分，有意參選人邱靖雅、吳旭智、林啟賢、林禹佑完成簽署「參選意願暨承諾切結書」，經黨部協調並經有意參選人同意，以在6月12日至14日以內參民調結果作為國民黨提名依據，預計6月15日公布勝出候選人，後續再與民眾黨協調共同推出人選。