沈伯洋盼導入三方機制減緩處理霸凌壓力 北市教育局長曝全台早在做

近年來校園霸凌案件逐年漸增，校安通報加調查會議也讓行政端增添不少負擔，民進黨台北市長參選人沈伯洋提出引進第三方機制舒緩壓力。台北市教育局長湯志民今表示早已有類似機制，教育部2024年公布新的指引後，已納入「調和機制」，若第一線教師協調、處理未果，外部委員調查前也會先行調和，多數事件可以在進入調查前解決。

沈伯洋日前提出引進「第三方機制」來舒緩老師在面對校園霸凌嚴重，還有毒品問題壓力，並以台北大學犯罪學研究所「橄欖枝中心」為例，說明其就是專門在處理這一類的事件，第三方機制的介入是最關鍵的，不但能夠抽離，也可透過專業讓家長、老師安心，更能回歸教學現場專業，實質減壓教師工作。

湯志民表示，校園若發生霸凌等校園議題，通常分為三階段，會先由老師協調、處理，了解學生間的矛盾，嘗試介入輔導以避免衝突擴大，若無法解決或情況嚴重到需要通報，學校這是就會有外部委員介入進行案件受理評估，並在前端導入「調和機制」，在進入調查前將雙方當事人家長是否有意願進行調和，嘗試透過溝通解決誤會或化解敵意。

湯志民說，由於正式調查通常程序冗長經常需耗時2到4個月，等到調查完經常已錯過最佳處理時機，且過往經過調查成案10-14%，且調查結束後仍回歸到教育輔導層面，協助學生修正行為，不如在前期能夠解決時就即時處理，減輕行政程序。

湯志民也強調，若最終進入正式調查並且成案，除了回歸輔導，若情節嚴重者，學校可以安排調整班級，以達到隔離保護的效果，在教育部新的指引上路後，多數案件可透過前端的輔導與調和機制獲得解決。

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