影／首波35人市政顧問團亮相 柯志恩談藍白合笑回：蠻好的

國民黨高雄市長參選人柯志恩今公布首波35人市政顧問團，名單中有多位前高雄市長韓國瑜時代團隊成員，也有民眾黨背景學者加入，媒體追問韓團隊回歸是否擔心遭攻擊缺乏新意及布局藍白合；柯志恩回應，市政不分藍綠或新舊，只看專業與經驗，更大方笑稱「藍白合蠻好的」。

首波顧問團名單除學者外，當中不少過去韓市府團隊的熟面孔，對此，柯志恩表示，過去韓市府團隊表現有目共睹，包括曾任高雄市副市長李四川，後來成為台北市副市長，如今投入競選新北市長。

顧問團總召集人義守大學財金系教授李樑堅曾是財政局長、法制局前局長吳秋麗等人，都展現高度專業能力與豐富行政經驗。

柯志恩說，她不在乎會被對手攻擊，重點在於專業能力、實務經驗及長期累積市政歷練，也沒有所謂韓團隊回歸，只有市政經驗是否扎實，不論黨派或政治立場，只要願意協助高雄發展的人才都歡迎加入，就算綠營願意加入也都歡迎。

民眾黨前不分區立委張其祿也名列其中，被解讀布局藍白合，柯志恩說，張其祿教授在中山大學的學術成就卓越及公共事務領域都具有豐富見解，也是她南加大的學弟，笑說「藍白合那也算是吧，蠻好的」，但強調重點仍是跨領域、跨黨派人才共同參與市政規畫。

至於是否等同未來影子內閣，柯表示，35人名單只是第一波，許多參與政策規畫人士因個人因素暫未公開姓名，不論是影子內閣或未來內閣，現階段最重要是提出具體政策藍圖，解決高雄面臨的問題。

柯強調，市政治理需要經驗與傳承，只要能夠擘畫高雄未來，不論新世代人才或資深行政歷練都同樣重要，新舊共存才是市政團隊該有的傳承跟延續。

義守大學財金教授李樑堅（右）、中山大學政治系教授張其祿（中）是柯志恩市政顧問團雙總召。記者郭韋綺／攝影