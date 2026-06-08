黃捷接掌高市黨部 延攬陳致中幕僚、北高將合辦黨員見面會

民進黨立委黃捷今天起擔任高雄市黨部主委，首份公文是簽署1位執行長及3位副執行長的人事令，4人中僅1人是新聘，人事變動不大。黃捷另宣布籌組主委聯誼會、北高合辦黨員見面會及青年幕僚培訓營跟座談會，自許她所領導的高市黨部將會更有活力、更開放。

黃捷簽署首份人事公文，續聘黨部執行長郭春津、副執行長劉瑞堂及張峻榕，另延攬前市議員陳致中服務處主任蕭丞堯擔任副執行長。

黃捷表示，她上任的首要之務是全力輔選民進黨市長候選人賴瑞隆及34+3席議員候選人，要讓所有候選人都能順利當選，拿下市長及議會過半，繼續帶領高雄前進；賴瑞隆是高雄隊的隊長，未來黨部會當後援部隊，全力顧好空戰議題及陸戰基層組織。

黃捷說，她的上任除有世代傳承意義之外，也希望黨部更有活力、更具開放性，所以月底北高會舉辦聯合入黨見面會，用更活潑的方式讓年輕人能夠親近民進黨、認識民進黨。另要籌組「主委聯誼會」，希望匯集前輩們的經驗與人脈，成為黨部最堅實的輔選後盾。

黃捷說，她接到很多黨員的聲音，他們希望加入民進黨為選將努力之外，自己的能力也能夠同步提升，所以她將引入更多培訓資源，辦理青年幕僚培訓營跟座談會，讓基層黨工、黨員提升能力，生命變得更有意義。

蕭丞堯是旗山人，父親蕭王平及姊姊蕭育穎皆曾擔任高雄縣議員。高市黨部說明，蕭丞堯過去是前議員陳致中服務處主任，畢業於國立中興大學財經法律學系，並連續擔任民主進步黨第19至第22屆全國黨代表，兼具黨務、政策及地方服務經驗，為市黨部注入新動能。

民進黨高市黨部新科主委黃捷簽署的第一份公文。記者徐白櫻／攝影