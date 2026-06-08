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影／沈伯洋拋大台北天際線 柯文哲：不好的政治宣傳
民眾黨前主席、台北市前市長柯文哲今天出席「民眾台北隊」成軍誓師大會，針對民進黨台北市長參選人沈伯洋日前拋出將台北登山步道打造「大台北天際線」等政見，遭北市大地處批評「外行」。對此柯文哲表示，「他那個大台北天際線我是聽不太懂啦！當聽到大台北天際線時，我第一個想到的是屋頂」，柯認為如果是在談這個議題，他還聽得懂；但如果是把稜線與天際線連結在一起，他覺得搭不上關係。
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柯文哲說，政治宣傳的標題很重要，「大台北天際線」第一個想到屋頂，特別是搭飛機往下看都是鐵皮屋很難看，像是狗皮藥膏；所以這和天際線搭不上關係，不要講出來大家還要想老半天，這就是不好的政治宣傳。
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