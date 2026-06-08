敬老愛心卡掀戰！陳慶齡秀提案駁割稻尾 莊競程陣營批市府跟進一半

年底大選將近，敬老愛心卡福利政策成為各陣營攻防焦點。國民黨新竹市議員陳慶齡今在議會總質詢時針對市府近期發布的「敬老愛心卡點數提升至1200點」及「老人健保免費」兩大政策提出說明，強調皆由他提案爭取，並在議事廳亮出提案表，反擊民進黨籍市長參選人莊競程日前的「市府抄襲說」。

敬老愛心卡部分，陳慶齡今於出示2022年的議員提案表，證明他是第一個帶頭提案爭取提升點數的市議員，藉此駁斥綠營的「割稻尾」說法。市府說明，在去年10月初步將今年的總點數由800點提升至1000點後，市長高虹安今年4月進一步指示評估，將農會及藥局的單月使用上限提高到300點，以及總點數提升至1200點。

針對莊競程指控市府抄襲其「老人健保免費」政見，市府表示，在高虹安指示下，今年3月正式完成具體方案的研議與規畫、4月函送中央健康保險署審查、5月健保署正式回函同意新竹市政府開辦此項補助。

市府強調，各項福利政策均依據嚴謹的財政評估與行政程序推進，相關時程皆有公文可稽，期盼外界回歸政策本身，讓長輩能實質享受到各項社福權益。

民進黨新竹市長候選人莊競程副發言人吳曼暄表示，為照顧長者與身障者，莊競程不僅提出「敬老愛心卡」從800點加碼至1200點，且點數可累積使用，「這個月用不完，下個月繼續用」。此外，使用通路要擴大，實現鼓勵長者、身障朋友走出家門的政策目的。

吳曼暄上月28日曾發新聞稿指出，高虹安四年任內遲遲無法妥善處理新竹棒球場問題，導致球迷長期無法進場觀賽，如今又在選前跟進莊競程提出的敬老福利政策，雖然團隊予以肯定，但也直言「過去三年可以做，卻拖到現在」。

吳曼暄說，高市府目前只跟進一半，莊競程主張的不只是提高點數，更包括點數可跨月累積、年度內使用完畢即可，同時也將持續推動擴大使用通路，讓長者未來能在便利商店消費、搭乘高鐵等更多場域使用敬老愛心卡，真正提升長者生活便利性與使用彈性。