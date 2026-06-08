民眾黨與蔣萬安聯合造勢？ 黃國昌曝現階段計畫

台灣民眾黨主席黃國昌、創黨主席柯文哲今赴北市議員，與6位北市議員參選人站台誓師，要讓6席全到位的目標奮戰。媒體問及黃國昌是否與國民黨籍北市長蔣萬安聯合造勢，他說，現階段要自己把自己工作做好，可能下階段再來討論。

柯文哲逐一介紹參選人的背景及資歷後，他說，這次2026年選舉的策略簡單，就是支持台灣民眾黨、支持第三勢力的唯一選擇，一開始就讓選戰戰略單純化，每個選區也都只有提名一位，除了極少數選區例外，在選舉策略沒有爭議。

他強調，民眾黨在創黨之初確實網路活躍，但是地方基層不可諱言比較薄弱，但在七年當中逐步擴張，對於媒體說民眾黨的民調下降，其實非常清楚相對於以前，現在有更完整基層組織，六位參選人就是一步一腳印，「所有政治都是在地。」也會持續給予支持和支援。

另外，對於黃國昌是否和蔣萬安聯合造勢或輔選的時間？黃國昌說，台灣民眾黨在市議員布局完整，4位現任議員，以及許甫、吳怡萱加入團隊，各自的競選活動都非常有節奏的再往前邁進，現階段比較重要的是，自己把自己工作做好，把整個民眾台北隊的競選腳步給走穩。

他說，至於未來和蔣萬安市長之間是不是要再進一步合作或相互配合，可能下一個階段再來跟萬安市長討論。

邱慧洳也說，2026對民眾黨來說是關鍵年，因為地方大選的結果，會影響黨的發展，所以在每個選區都提出亮點、可圈可點的參選人，議題包含婦幼、育兒友善、高齡長照、居住正義、公共安全等，一個個實現，才是選民樂意見到，代表民眾黨是和人民站在一起。