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民眾黨台北隊成形 柯批沈伯洋僅概念無政策

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
民眾黨8日舉行市議員造勢宣傳，前後任主席黃國昌與柯文哲接受媒體聯訪。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
民眾黨8日舉行市議員造勢宣傳，前後任主席黃國昌與柯文哲接受媒體聯訪。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

民眾黨前後任主席柯文哲黃國昌與6位台北市議員參選人身穿淡藍色棒球上衣、手拿強棒，盼在2026年選舉六席全上、打出全壘打！針對民進黨北市長參選人沈伯洋提出「台北天際線」概念與追打「台北大縱走」爭議，前台北市長柯文哲直言：「他在搞什麼？」並指出沈有意見就提出政策，不要提出不清楚的概念。

2026九合一選舉

柯文哲與黃國昌6日率現任市議員黃瀞瑩（士林、北投）、林珍羽（中山、大同）、陳宥丞（內湖、南港）、張志豪（大安、文山），還有參選人吳怡萱（中正、萬華）與許甫（松山、信義）一同造勢，希望能將過去提出的好政策與價值延續。

不清楚沈想表達什麼

針對民進黨台北市長沈伯洋提出「台北天際線」概念，還有批評台北大縱走在柯文哲卸任後「沒有什麼進展」、台北步道「沒做好交通規劃」。柯文哲回應說，台北大縱走的路線他過去就有走過，旁邊的腳踏車道也親自騎過，相關規劃已經很完善，當初規劃台北大縱走是希望透過民眾走稜線，看到整個台北。

「『台北天際線』我第一個想到卻是屋頂！」柯文哲說，由於台北是老城區，很多地方的屋頂都是鐵皮屋，會影響市容美觀，但台北大縱走與天際線有點拉不上關係。他希望沈伯洋未來若有政見，就清楚的提出來，否則這個概念以政治宣傳來說相當失敗，「不清楚他想要表達什麼？」

318學運各說各話

黃國昌近日出版新書《向光前行》但許多內容引發當時有參加學運者不滿，認為有造假的疑慮，例如經民連召集人賴中強指控，黃並非當初帶頭衝入立法院的號召者。黃國昌回應說，與318學運的媒體報導很多，事後還有作家出了兩本書，裡面都有翔實記載318的發生過程，如今當初的參與者應該反思：「學運當初的承諾有沒有達成？」

他批評說，當初太陽花最核心的訴求就是制定《兩岸協議監督條例》，但民進黨執政至今都沒有下文。但此議題過去也曾引發過討論，民進黨前總召柯建銘曾回應表示，立法院已經完成《兩岸人民關係條例》修法、增訂第5之3條，兩岸之間若要簽訂協議，門檻需要比照修憲，且要有聽證會與公投。

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