李四川民調領先蘇巧慧達6.2% 侯友宜：並肩作戰接棒新北市

新北市議會國民黨團今天上午公布新北市長民調，國民黨參選人李四川支持度39.2%，領先民進黨參選人蘇巧慧的33.0%。新北市長侯友宜上午盛讚李四川對新北市非常了解，且是基層公務員出身很有行政效率，會與李四川並肩作戰，讓新北市順利接棒。

新北市長侯友宜今天上午出席「夏日呢南 瓜香四溢」淡水南瓜暨全國大南瓜比賽宣傳記者會，媒體詢問關於新北市議會國民黨公布新北市長民調，李四川支持度39.2%、蘇巧慧33.0%，李四川領先達6.2%，如何看待新北市長選情。

侯友宜表示，李四川前副市長對新北市相當了解，新北市的大小建設他都有參與，尤其他是基層公務人員出身，非常有行政效率。這段時間李四川提出的政見也受到新北市民的肯定。期盼李四川繼續加油努力，相信新北市民對他的期待是非常高的，會與李四川並肩作戰，讓新北市一棒接一棒順利接棒。

關於李四川表示最近不斷受到對手的攻擊，媒體詢問侯友宜8年前選舉時也遭到攻擊，侯友宜指出，所有的候選人都一定要提出新北市的市政藍圖，去得到市民的肯定，這才是最重要的。