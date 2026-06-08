基隆2萬2身心障礙者 童子瑋提政見：當選後三節慰問金加倍

基隆市長參選人童子瑋今天宣布「基隆社福再升級」政見，表示當選市長後，身心障礙者三節慰問金從每節1500元提高至3000元，並重新盤點現有制度，用更全面、系統性的規畫，照顧身心障礙者及家庭。

基市府副發言人吳禹辰回應童子瑋的社福政見，表示市府長期重視身心障礙朋友及其家庭照顧，未來將持續推動社福關懷政策，回應市民期待。

童子瑋昨天出席基隆社福博覽會時拋出身心障礙福利政見，並在今天進一步說明施政理念，指基隆目前約有2萬2000名身心障礙者，這個數字不是負擔，而是提醒從政者不能只看硬體建設，他會把社福政策放在市政規畫更前面的位置。

童子瑋說，未來若順利當選市長，基隆市身心障礙者三節慰問金將全面加倍，從現行每節1500元，提高至每節3000元，一年三節合計從4500元提高到9000元，市府將提供更實際的支持，並讓照顧家庭在重要節日多一分安心。

基隆的身心障礙者約占全市人口6%，比例高於全國平均。童子瑋指出，這個數字代表基隆是一座需要優先思考身心障礙福利的城市，更代表有2萬多個家庭，等待市府提出更完善的支持和照顧藍圖。

童說，對許多家庭來說，社福政策不是錦上添花的恩惠，而是生活能不能穩定、照顧壓力能不能被分擔的關鍵支持。未來若當選市長，身心障礙者三節慰問金加倍，是要讓市府的支持真正送到需要的家庭手中。

童子瑋表示，過去幾年基隆在中央福利考核的表現並不理想，前年一度被評為丙等。面對這樣的成績，基隆市政府不能再自我感覺良好，而是要嚴肅面對社福問題，誠實檢討資源分配有沒有到位，服務內容有沒有真正符合弱勢者的需求。

童子瑋說，未來他會重新思考市政優先順序，將預算優先用來照顧最需要的市民，而不是追求曇花一現的噱頭和話題。城市進步不該只建立在一次性活動或新聞上，更要落實在市民每天真實承受的生活裡，這就是他要當「生活市長」的初衷。

童子瑋表示，身心障礙者三節慰問金加倍，只是推動社福改革的第一步。接下來他將重新盤點現有制度中不足的地方，用更全面、系統性的規劃，照顧每一位身心障礙夥伴，包含生活支持、照顧服務、就業協助、無障礙環境與家庭喘息，都要納入市府施政核心。

基隆市長參選人童子瑋今天宣布「基隆社福再升級」政見，表示當選市長後，身心障礙者三節慰問金從每節1500元提高至3000元。圖／童子瑋進步基隆辦公室提供