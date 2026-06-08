快訊

菲律賓規模7.8地震 建築物倒塌、學校「減層」

國軍屏東密測ABM彈藥 30鏈砲變身「無人機殺手」

Siri 2.0來了！蘋果WWDC 2026明凌晨登場 iOS 27 8大AI亮點一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

基隆2萬2身心障礙者 童子瑋提政見：當選後三節慰問金加倍

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長參選人童子瑋今天宣布「基隆社福再升級」政見，表示當選市長後，身心障礙者三節慰問金從每節1500元提高至3000元。圖／童子瑋進步基隆辦公室提供
基隆市長參選人童子瑋今天宣布「基隆社福再升級」政見，表示當選市長後，身心障礙者三節慰問金從每節1500元提高至3000元。圖／童子瑋進步基隆辦公室提供

基隆市長參選人童子瑋今天宣布「基隆社福再升級」政見，表示當選市長後，身心障礙者三節慰問金從每節1500元提高至3000元，並重新盤點現有制度，用更全面、系統性的規畫，照顧身心障礙者及家庭。

2026九合一選舉

基市府副發言人吳禹辰回應童子瑋的社福政見，表示市府長期重視身心障礙朋友及其家庭照顧，未來將持續推動社福關懷政策，回應市民期待。

童子瑋昨天出席基隆社福博覽會時拋出身心障礙福利政見，並在今天進一步說明施政理念，指基隆目前約有2萬2000名身心障礙者，這個數字不是負擔，而是提醒從政者不能只看硬體建設，他會把社福政策放在市政規畫更前面的位置。

童子瑋說，未來若順利當選市長，基隆市身心障礙者三節慰問金將全面加倍，從現行每節1500元，提高至每節3000元，一年三節合計從4500元提高到9000元，市府將提供更實際的支持，並讓照顧家庭在重要節日多一分安心。

基隆的身心障礙者約占全市人口6%，比例高於全國平均。童子瑋指出，這個數字代表基隆是一座需要優先思考身心障礙福利的城市，更代表有2萬多個家庭，等待市府提出更完善的支持和照顧藍圖。

童說，對許多家庭來說，社福政策不是錦上添花的恩惠，而是生活能不能穩定、照顧壓力能不能被分擔的關鍵支持。未來若當選市長，身心障礙者三節慰問金加倍，是要讓市府的支持真正送到需要的家庭手中。

童子瑋表示，過去幾年基隆在中央福利考核的表現並不理想，前年一度被評為丙等。面對這樣的成績，基隆市政府不能再自我感覺良好，而是要嚴肅面對社福問題，誠實檢討資源分配有沒有到位，服務內容有沒有真正符合弱勢者的需求。

童子瑋說，未來他會重新思考市政優先順序，將預算優先用來照顧最需要的市民，而不是追求曇花一現的噱頭和話題。城市進步不該只建立在一次性活動或新聞上，更要落實在市民每天真實承受的生活裡，這就是他要當「生活市長」的初衷。

童子瑋表示，身心障礙者三節慰問金加倍，只是推動社福改革的第一步。接下來他將重新盤點現有制度中不足的地方，用更全面、系統性的規劃，照顧每一位身心障礙夥伴，包含生活支持、照顧服務、就業協助、無障礙環境與家庭喘息，都要納入市府施政核心。

基隆市長參選人童子瑋今天宣布「基隆社福再升級」政見，表示當選市長後，身心障礙者三節慰問金從每節1500元提高至3000元。圖／童子瑋進步基隆辦公室提供
基隆市長參選人童子瑋今天宣布「基隆社福再升級」政見，表示當選市長後，身心障礙者三節慰問金從每節1500元提高至3000元。圖／童子瑋進步基隆辦公室提供

基隆市長參選人童子瑋今天宣布「基隆社福再升級」政見，表示當選市長後，身心障礙者三節慰問金從每節1500元提高至3000元。圖／童子瑋進步基隆辦公室提供
基隆市長參選人童子瑋今天宣布「基隆社福再升級」政見，表示當選市長後，身心障礙者三節慰問金從每節1500元提高至3000元。圖／童子瑋進步基隆辦公室提供

童子瑋 基隆 2026九合一選舉 基隆市選舉

延伸閱讀

童子瑋再拋政見！當選市長身心障礙者三節慰問金翻倍 1500加到3000

謝國樑稱民進黨刪觀光巴士如珍珠港偷襲 綠：是市民一大勝利

基隆國門廣場搭建「達鹿岸」 都市原住民族發聲：基隆400原民我在

營養午餐免費…侯友宜再砸4億推三配套 導師發1500元指導費

相關新聞

黃捷接掌高市黨部 延攬陳致中幕僚、北高將合辦黨員見面會

民進黨立委黃捷今天起擔任高雄市黨部主委，首份公文是簽署1位執行長及3位副執行長的人事令，4人中僅1人是新聘，人事變動不大。黃捷另宣布籌組主委聯誼會、北高合辦黨員見面會及青年幕僚培訓營跟座談會，自許她所領導的高市黨部將會更有活力、更開放。

影／沈伯洋拋大台北天際線 柯文哲：不好的政治宣傳

民眾黨前主席、台北市前市長柯文哲今天出席「民眾台北隊」成軍誓師大會，針對民進黨台北市長參選人沈伯洋日前拋出將台北登山步道打造「大台北天際線」等政見，遭北市大地處批評「外行」。對此柯文哲表示，「他那個大台北天際線我是聽不太懂啦！當聽到大台北天際線時，我第一個想到的是屋頂」，柯認為如果是在談這個議題，他還聽得懂；但如果是把稜線與天際線連結在一起，他覺得搭不上關係。

敬老愛心卡掀戰！陳慶齡秀提案駁割稻尾 莊競程陣營批市府跟進一半

年底大選將近，敬老愛心卡福利政策成為各陣營攻防焦點。國民黨新竹市議員陳慶齡今在議會總質詢時針對市府近期發布的「敬老愛心卡點數提升至1200點」及「老人健保免費」兩大政策提出說明，強調皆由他提案爭取，並在議事廳亮出提案表，反擊民進黨籍市長參選人莊競程日前的「市府抄襲說」。

民眾黨與蔣萬安聯合造勢？ 黃國昌曝現階段計畫

台灣民眾黨主席黃國昌、創黨主席柯文哲今赴北市議員，與6位北市議員參選人站台誓師，要讓6席全到位的目標奮戰。媒體問及黃國昌是否與國民黨籍北市長蔣萬安聯合造勢，他說，現階段要自己把自己工作做好，可能下階段再來討論。

李四川民調領先蘇巧慧達6.2% 侯友宜：並肩作戰接棒新北市

新北市議會國民黨團今天上午公布新北市長民調，國民黨參選人李四川支持度39.2%，領先民進黨參選人蘇巧慧的33.0%。新北市長侯友宜上午盛讚李四川對新北市非常了解，且是基層公務員出身很有行政效率，會與李四川並肩作戰，讓新北市順利接棒。

【重磅快評】蔣市府政治攻防？高市府早開啟選戰模式了

民進黨台北市長參選人沈伯洋再掀話題，矛頭指向北市的步道與交通規劃，指「台北大縱走」是前市長柯文哲任內的計畫，批現任市長蔣萬安缺乏新作為與重大改善，北市府大地處發稿回應沈「外行」，沈卻歪樓反批市府假日發稿是變相加班、政治攻防。沈若真有料的話，其實應多談一點政見，公務單位假日發新聞稿已成常態，如果北市府不行，高雄市政府為什麼可以？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。