快訊

菲律賓規模7.8地震 建築物倒塌、學校「減層」

國軍屏東密測ABM彈藥 30鏈砲變身「無人機殺手」

Siri 2.0來了！蘋果WWDC 2026明凌晨登場 iOS 27 8大AI亮點一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

何欣純公布發言人團隊 立委蔡其昌人馬相挺

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
民進黨台中市長參選人何欣純公布發言人團，並一起呼口號。記者黃寅/攝影
民進黨台中市長參選人何欣純公布發言人團，並一起呼口號。記者黃寅/攝影

民進黨台中市長參選人何欣純今天公布發言人團隊，總計有4人，其中有江肇國等3位市議員和立委蔡其昌的服務處主任林俊裕。

2026九合一選舉

3位市議員，除了江肇國還有陳淑華以及林德宇。何欣純說他們的問政實力佳，還有豐富的服務地方經驗，對她的風格也充分了解，因此特別邀請他們擔任發言人。

而林俊裕，今年只有28歲，非常了解年輕人的心聲，加上長期擔任蔡其昌立委的助理，能夠協助海線地區的服務，因此也聘請他擔任發言人。

3位市議員都表示會全力協助何欣純。江肇國並且說，以往經常是反映意見，但是現在有問題可以找何欣純，並作為未來市政的施政方針。

林俊裕說，對於何欣純的參選，蔡其昌委員非常支持，在海線地區已經舉辦多場的座談和客廳會，今，加上何欣純自己也是清水海線的媳婦，地方也有淵源，一定會全力輔選。

何欣純今天也同時公布了她的競選T恤，目前有黑白兩種顏色，上面並且寫了大大的「純派」兩字。何欣純說，只有真正的純才敢大聲，未來一定會做好市民的服務。

立委蔡其昌服務處的辦公室主任林俊裕受邀擔任何欣純的發言人。記者黃寅/攝影
立委蔡其昌服務處的辦公室主任林俊裕受邀擔任何欣純的發言人。記者黃寅/攝影

民進黨台中市長參選人何欣純（左）公布競選T恤。記者黃寅/攝影
民進黨台中市長參選人何欣純（左）公布競選T恤。記者黃寅/攝影

何欣純 蔡其昌 江肇國 2026九合一選舉 台中市選舉

延伸閱讀

綠營內部調查聲量上升 何欣純：提出的市政議題引起共鳴

影／買房遭對手陣營質疑特權 李四川連提4事 反駁對方說的「全不是」

「國際家庭日」5/30重磅登場！中市推「Hello, Emotions!」吸引逾千人次朝聖

喊「新竹必須大團結」！強逼白營吞「周典論條款」藍委也稱沒必要

相關新聞

黃捷接掌高市黨部 延攬陳致中幕僚、北高將合辦黨員見面會

民進黨立委黃捷今天起擔任高雄市黨部主委，首份公文是簽署1位執行長及3位副執行長的人事令，4人中僅1人是新聘，人事變動不大。黃捷另宣布籌組主委聯誼會、北高合辦黨員見面會及青年幕僚培訓營跟座談會，自許她所領導的高市黨部將會更有活力、更開放。

影／沈伯洋拋大台北天際線 柯文哲：不好的政治宣傳

民眾黨前主席、台北市前市長柯文哲今天出席「民眾台北隊」成軍誓師大會，針對民進黨台北市長參選人沈伯洋日前拋出將台北登山步道打造「大台北天際線」等政見，遭北市大地處批評「外行」。對此柯文哲表示，「他那個大台北天際線我是聽不太懂啦！當聽到大台北天際線時，我第一個想到的是屋頂」，柯認為如果是在談這個議題，他還聽得懂；但如果是把稜線與天際線連結在一起，他覺得搭不上關係。

敬老愛心卡掀戰！陳慶齡秀提案駁割稻尾 莊競程陣營批市府跟進一半

年底大選將近，敬老愛心卡福利政策成為各陣營攻防焦點。國民黨新竹市議員陳慶齡今在議會總質詢時針對市府近期發布的「敬老愛心卡點數提升至1200點」及「老人健保免費」兩大政策提出說明，強調皆由他提案爭取，並在議事廳亮出提案表，反擊民進黨籍市長參選人莊競程日前的「市府抄襲說」。

民眾黨與蔣萬安聯合造勢？ 黃國昌曝現階段計畫

台灣民眾黨主席黃國昌、創黨主席柯文哲今赴北市議員，與6位北市議員參選人站台誓師，要讓6席全到位的目標奮戰。媒體問及黃國昌是否與國民黨籍北市長蔣萬安聯合造勢，他說，現階段要自己把自己工作做好，可能下階段再來討論。

李四川民調領先蘇巧慧達6.2% 侯友宜：並肩作戰接棒新北市

新北市議會國民黨團今天上午公布新北市長民調，國民黨參選人李四川支持度39.2%，領先民進黨參選人蘇巧慧的33.0%。新北市長侯友宜上午盛讚李四川對新北市非常了解，且是基層公務員出身很有行政效率，會與李四川並肩作戰，讓新北市順利接棒。

【重磅快評】蔣市府政治攻防？高市府早開啟選戰模式了

民進黨台北市長參選人沈伯洋再掀話題，矛頭指向北市的步道與交通規劃，指「台北大縱走」是前市長柯文哲任內的計畫，批現任市長蔣萬安缺乏新作為與重大改善，北市府大地處發稿回應沈「外行」，沈卻歪樓反批市府假日發稿是變相加班、政治攻防。沈若真有料的話，其實應多談一點政見，公務單位假日發新聞稿已成常態，如果北市府不行，高雄市政府為什麼可以？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。