何欣純公布發言人團隊 立委蔡其昌人馬相挺

民進黨台中市長參選人何欣純今天公布發言人團隊，總計有4人，其中有江肇國等3位市議員和立委蔡其昌的服務處主任林俊裕。

3位市議員，除了江肇國還有陳淑華以及林德宇。何欣純說他們的問政實力佳，還有豐富的服務地方經驗，對她的風格也充分了解，因此特別邀請他們擔任發言人。

而林俊裕，今年只有28歲，非常了解年輕人的心聲，加上長期擔任蔡其昌立委的助理，能夠協助海線地區的服務，因此也聘請他擔任發言人。

3位市議員都表示會全力協助何欣純。江肇國並且說，以往經常是反映意見，但是現在有問題可以找何欣純，並作為未來市政的施政方針。

林俊裕說，對於何欣純的參選，蔡其昌委員非常支持，在海線地區已經舉辦多場的座談和客廳會，今，加上何欣純自己也是清水海線的媳婦，地方也有淵源，一定會全力輔選。

何欣純今天也同時公布了她的競選T恤，目前有黑白兩種顏色，上面並且寫了大大的「純派」兩字。何欣純說，只有真正的純才敢大聲，未來一定會做好市民的服務。

立委蔡其昌服務處的辦公室主任林俊裕受邀擔任何欣純的發言人。記者黃寅/攝影