藍民調李四川領先 蘇巧慧：好的當鼓勵、不足的繼續努力

新北民調數字大戰！民進黨日前公布民進黨新北市長參選人蘇巧慧以31.5%支持度領先國民黨參選人李四川的29.0%，新北市議會國民黨團智庫今則公布另一份民調，李四川以39.2％支持度領先蘇巧慧的33.0％。蘇巧慧今天回應，團隊會看各家民調的趨勢來判斷自己哪裡需要加強，好的地方就當作鼓勵，比較不足的就繼續努力。

蘇巧慧說，昨天她和蘇錦雄議員一起提出原住民族三大政見，從生活、文化到制度都來幫忙原住民朋友，就得到很大的迴響，團隊會繼續推出政見，讓更多新北市民願意跟她一起，推動新北的新時代。

國民黨團今舉行記者會，公布委託TVBS民調中心執行的新北市長選舉民調結果，黨團書記長陳儀君表示，調查期間為6月2日至6日，由黨團智庫與民調中心規畫題目，結果顯示，李四川支持度39.2％，蘇巧慧33.0％，李四川明顯領先且超過正負3％誤差範圍。

副書記長黃心華指出，此次民調委託專業民調機構執行，調查橫跨平日與假日，涵蓋不同族群，完整公開原始問卷、交叉分析與抽樣結構，具有相當參考價值。