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黃捷今起掌高市黨部 綠委喊「鄭麗文幫助選一定會贏」

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
民進黨高雄市黨部舉辦主委交接儀式，立委黃捷（左）從議員黃文益（右）手中接下主委印信，成為高市黨部第9屆新科主委。記者徐白櫻／攝影
民進黨高雄市黨部舉辦主委交接儀式，立委黃捷（左）從議員黃文益（右）手中接下主委印信，成為高市黨部第9屆新科主委。記者徐白櫻／攝影

民進黨高雄市黨部今天上午舉辦第8屆、第9屆主委交接儀式，新科黨部主委黃捷表示，她對近日高雄市長的民調結果一點也不擔心，高雄隊團結，一定會贏。立委許智傑認為，國民黨主席鄭麗文立場親中，高雄人不能接受，鄭在幫民進黨助選，有信心贏得選戰。

2026九合一選舉

民進黨立委李昆澤、許智傑及前內政部長余政憲等人今早參與高市黨部主委交接儀式，立委黃捷從現任主委黃文益手中接下印信，成為高雄市黨部有史以來首位女性，且是最年輕的主委。

針對近日賴瑞隆與柯志恩近五五波的市長民調結果，黃捷表示，最近民調上，賴瑞隆從16％領先，到被柯志恩陣營出來說「他們已經追平了」，這個民調數字，民進黨一點也不擔心，她會保持信心，但不會掉以輕心，高雄隊團結向前，絕對會贏。

立委李昆澤說，他對黃捷充滿期待，也認同黃捷在年輕人、世代傳承及未來黨務推動的理念，必定能把大家團結一起，打贏選戰。

立委許智傑強調，民進黨是團結的政黨，他對市長參選人賴瑞隆也非常有信心，相信這次的選舉一定會贏。他說，除了民進黨會贏之外，「還有鄭麗文幫我們助選，這麼親中的政黨、這麼親中的黨主席，是台灣人民不能接受，尤其高雄人民更不能接受，我們一定有信心，贏得這場選舉」。

立委許智傑表示，他對民進黨市長參選人賴瑞隆有信心，國民黨在鄭麗文助選下，記者徐白櫻／攝影
立委許智傑表示，他對民進黨市長參選人賴瑞隆有信心，國民黨在鄭麗文助選下，記者徐白櫻／攝影

年僅33歲的黃捷是高雄市黨部首位女性，也是最年輕的主委，今天起接掌「全國最大」黨部主委。記者徐白櫻／攝影
年僅33歲的黃捷是高雄市黨部首位女性，也是最年輕的主委，今天起接掌「全國最大」黨部主委。記者徐白櫻／攝影

鄭麗文 黃捷 李昆澤 2026九合一選舉 高雄市選舉

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