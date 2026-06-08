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新北民調戰！藍今公布民調李四川39.2％領先蘇巧慧33.0％

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市議會國民黨團今天公布最新民調數據，李四川39.2％領先蘇巧慧33.0％。記者葉德正／攝影
新北市議會國民黨團今天公布最新民調數據，李四川39.2％領先蘇巧慧33.0％。記者葉德正／攝影

2026選戰逼近，藍綠比政策也要比民調。日前民進黨才公布民進黨新北市長參選人蘇巧慧領先國民黨李四川的民調，新北市議會國民黨團智庫今也公布新北選舉民調，李四川以39.2％支持度領先蘇巧慧的33.0％。黨團指出，李領先6.2%，超過抽樣誤差範圍，在支持度、好感度及當選看好度均領先，且年輕族群、藍白支持者及多數行政區皆展現優勢，「所有數據歡迎各界檢驗」、「對比民進黨民調中心可信度，大家心裡都很清楚」。

2026九合一選舉

國民黨團今舉行記者會，公布委託TVBS民調中心執行的新北市長選舉民調結果，黨團書記長陳儀君表示，調查期間為6月2日至6日，由黨團智庫與民調中心規畫題目，結果顯示，李四川支持度39.2％，蘇巧慧33.0％，李四川明顯領先且超過正負3％誤差範圍。

副書記長黃心華指出，此次民調委託專業民調機構執行，調查橫跨平日與假日，涵蓋不同族群，完整公開原始問卷、交叉分析與抽樣結構，具有相當參考價值。

黃心華說，此次有效樣本數為1073份，受訪者一定會投票及可能會投票比例達81.2％。在支持度部分，若明天就是投票日，39.2％受訪者支持李四川、33.0％支持蘇巧慧，差距6.2％，這與4月底藍白合作民調中李四川領先約6.7個百分點的結果相近，李四川領先態勢穩定。

而市長人選好感度調查中，李四川平均獲得5.85分，高於蘇巧慧的5.24分；當選看好度方面，39.4％認為李四川較有機會當選新北市長，蘇巧慧則為27.9％，李四川領先11.5％。

議員江怡臻分析資料，李四川在20至29歲、30至39歲、40至49歲、50歲至59歲及60歲以上五個年齡層中皆取得領先，其中20至29歲年輕選民領先8個百分點，30至39歲更領先12.7％。

在性別分析，男性選民支持度李四川以48.6％領先蘇巧慧的31.0％，女性選民則由蘇巧慧以34.8％領先李四川的30.6％。江怡臻表示，未來將持續提出更多女性相關政見，爭取女性選民支持。

議員陳偉杰則指出，李四川在新店、深坑地區領先26％，雙和及七星區也有明顯優勢，過去被視為綠營優勢區的三重、新莊地區，李四川也以39.3％領先蘇巧慧34.0％；而蘇巧慧立委本命區土城、樹林地區拿下46.1％支持度，李四川則是29.8％，未來需要持續深耕，並提出更好建設爭取更多信任。

陳偉杰也說，國民黨支持者有85.9％表態支持李四川，象徵藍營已全數歸隊，民眾黨支持者則有77.3％支持李四川、8.1％支持蘇巧慧，也是藍白合作持續穩定前進。中立選民部分李四川25.7％、蘇巧慧25.2％，雙方打成平手，但仍有33.5％尚未表態。

對蘇巧慧陣營先前公布的民調結果，黃心華表示，各陣營都可能公布民調，國民黨團公布的資料完整公開，經得起檢驗。江怡臻也強調，此次民調完整提供調查資訊、題目與交叉分析數據，具有高度透明度「民進黨民調中心可信度多少，大家心裡都很清楚」。

被問到與先前徵召初期民調相比，黃心華說，從4月底藍白合作民調到此次調查，李四川均維持6個百分點以上領先幅度，顯示選情基礎穩固，領先態勢相當明顯。

民調由新北市議會國民黨團委託TVBS民調中心執行，有效樣本1073份，在95％信心水準下，抽樣誤差為正負3％以內。

新北市議會國民黨團今天公布最新民調數據，李四川39.2％領先蘇巧慧33.0％。記者葉德正／攝影
新北市議會國民黨團今天公布最新民調數據，李四川39.2％領先蘇巧慧33.0％。記者葉德正／攝影

蘇巧慧 李四川 民調 2026九合一選舉 新北市選舉

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