綠打人設戰「蔣稿機」林奕華曝蔣萬安：其實他點子很多

北市長選戰倒數不到半年，選戰議題攻防不斷，對於綠營近期猛批北市長蔣萬安人設「蔣稿機」，北市府副市長林奕華今天接受中廣新聞網千秋萬事主持人王淺秋專訪時反駁，蔣萬安市長並非「蔣稿機」，反而是點子多多的人。

林奕華說，像友善社區就是取自新加坡經驗，蔣市長到國際交流完，回國就會要求公務人員研究看看能否轉為台北模式，「其實他的點子很多」。

另外，對於近日沈伯洋批評台北大縱走在蔣市府任內未有太多進展，林奕華表示，台北市的登山步道已經有它的品牌，很多國際觀光客也很喜歡在台北市登山。台北市政府人員覺得不服氣，做了這麼多，滿意度高達96%，還被說沒有做好，一旦回應沈伯洋的批評，沈伯洋卻說是政治攻防，其實都是在談市政。

另外，社子島區段徵收計畫預計6月底以前，匯報給內政部土地徵收小組審議，通過即可公告區段徵收。沈伯洋周日走訪社子市場時指稱，社子島因有50年禁建的歷史，對居民不公平，在做都市發展時，很多時候大家會用一致標準去看整個台北市的發展，但若過往有如此不公平的歷史，補償方案等應重新檢討。林奕華反問，難道新的挑戰者沈伯洋，「還要再拉回過去嗎？」

林奕華說，社子島很多的議員都是民進黨籍的，對社子島問題極為了解，基本上都是希望要「快」，蔣萬安上任後就決定要繼續往前走，中間也聽取很多地方意見，包括民進黨議員給我們很多的建議，在法律面上能夠去考慮的都已經考慮到了。現在已經到了最後一哩路，中央只要核定，就會開始走到徵收程序了。每個市長如果又有一套新的想法，那又拉回八年前的原點。