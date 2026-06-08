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公務員假日政治攻防說 蔣萬安：不容抹煞基層努力

中央社／ 台北8日電
台北市金吾獎、模範警察頒獎典禮8日登場，台北市長蔣萬安（圖）致詞表示，自己任內已經第4年參加金吾獎頒獎，這也是警界的最高榮譽，代表所有市民向所有警察表達最高敬意，大家都是守護這座城市的英雄。中央社
台北市金吾獎、模範警察頒獎典禮8日登場，台北市長蔣萬安（圖）致詞表示，自己任內已經第4年參加金吾獎頒獎，這也是警界的最高榮譽，代表所有市民向所有警察表達最高敬意，大家都是守護這座城市的英雄。中央社

民進黨台北市長參選人沈伯洋說，公務員週末加班政治攻防，不是正常事情。台北市長蔣萬安今天說，任何抹煞北市府基層人員努力的指控，基層一定會回應，自己也與他們同在。

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蔣萬安上午出席台北市警察局所舉辦「台北市政府115年第34屆金吾獎、模範警察頒獎典禮」。

由於台北市大地處發稿反擊競爭對手沈伯洋所拋「大台北天際線」想法，沈伯洋回應說憂心公務員週末加班進行政治攻防，不是件正常的事情。媒體會前聯訪詢問蔣萬安，如何看大地處用打臉和外行等強硬用詞說法。

蔣萬安表示，局處已經完整對外說明和回應，自己昨天也說，對於任何抹煞台北市政府基層人員努力的指控，基層一定會出來回應和澄清，自己也會和他們站在一起。

媒體追問，國民黨新北市長參選人李四川近日和藍、白小雞合體，是否也有和白營小雞合體的規劃。蔣萬安表示，國民黨台北市黨部都有整體規劃，會依照黨部的安排進行。

2026九合一選舉 蔣萬安 沈伯洋 台北市選舉

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