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沈伯洋拋雙城交流應「台北對北京」 林奕華酸：只能選華盛頓？

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市副市長林奕華今接受中廣新聞網千秋萬事主持人王淺秋專訪。圖／引用自直播
北市副市長林奕華今接受中廣新聞網千秋萬事主持人王淺秋專訪。圖／引用自直播

北市長選戰倒數不到半年，民進黨參選人沈伯洋雙城論壇應改成首都對首都，也就是跟北京舉辦。北市副市長林奕華今接受中廣新聞網千秋萬事主持人王淺秋專訪時反酸，「這說法很奇怪，難道台北跟美加城市交流，只能選華盛頓和沃太華？」

2026九合一選舉

林奕華嘆，選舉到了又在炒作政治議題，要連任最好的方式，就是把市政做好，對於不合理的批評也會適當釐清。

對於沈伯洋批評雙城論壇恐引發國安危機，林奕華表示，北市府出去交流都是經過中央核准，如果有一點點沈伯洋懷疑的國安危機，中央就會禁止了，大家大可放心，「真的不需要每次到選舉，就賦予這麼多的政治符號」，這對很辛苦在推動雙城論壇的所有公務人員來講不太公平。

另外，對於沈伯洋曾說雙城論壇是滲透破口，現改口不會排斥去中國大陸交流，台北身為首都，雙城應該是首都對首都，林奕華酸，這個說法很奇怪，難道台北跟美加城市交流只能選華盛頓和沃太華嗎？

談到兩岸舉辦雙城論壇層層卡關，林奕華表示，起碼就是讓它可以繼續舉行。雙城論壇本來就是一個很市政層級的論壇，上海是中國大陸經濟最繁榮，也是最面向國際的一個大都市，上海虹橋跟松山機場能夠直飛就是雙城論壇的成果。大家互相學習和交流，上海的垃圾分類，就是從台北帶回去的經驗，就是一些很專業的公職人員互相敞開心胸交流。

沈伯洋 林奕華 北京 2026九合一選舉 雙城論壇 台北市選舉 華盛頓

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