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沈伯洋拋「大台北天際線」 柯文哲問號：讓人想到鐵皮屋
台北市長選舉近期著墨在台北大縱走，民進黨北市長參選人沈伯洋批評說，大縱走在柯文哲時代規畫，但蔣萬安接棒時沒有進展，沈提出「大台北天際線」。台北市前市長柯文哲今受訪表示，聽不懂天際線，反而第一個想到是屋頂，「講出來還要想老半天，就是不好的政治宣傳。」
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柯文哲今出席「民眾台北隊」成軍誓師大會，受訪表示，台北大縱走在任內開始規畫，大概當時目標確定，而且自己都有去走過，甚至河濱腳踏車道都有騎過，當時設計相當完整，這個基礎上一步步添加設施，所以覺得市政都是一棒接一棒，既有基礎上去改善。
他說，既然沈伯洋對於這個有意見，可以提建議，市政就是逐漸累積上去。當時設計台北大縱走都是在林線上面，容易在步行上，沒有被樹木擋到，都能看到台北盆地，但沈伯洋提出的「大台北天際線」聽不太懂，不曉得天際線定義是什麼。
他說，老實講政治宣傳的標題很重要，「大台北天際線」第一個想到屋頂，特別是搭飛機往下看都是鐵皮屋很難看，像是狗皮藥膏；所以這和天際線搭不上關係，不要講出來大家還要想老半天，這就是不好的政治宣傳。
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