談育兒政策第二胎補助5萬 陳品安：鍾東錦也做我的政見

民進黨苗栗縣長參選人陳品安今天參加廣播節目，分享苗栗縣政願景與育兒政策，表示自己率先提出的部分政策內容後來獲縣府採納，對手國民黨競選連任縣長鍾東錦也「做我的政見」，證明好的政策有其可行性與民意基礎，她的參選正在帶動苗栗進步。

陳品安今天受邀參加周玉蔻主持的「寶島聯播網」廣播節目，陳品安強調面對少子化挑戰，她率先提出生育津貼加碼方案，其中第二胎補助5萬元現金的部分，鍾東錦縣長已宣布跟進，她樂見好的政策被採納，因為最終受惠的是苗栗鄉親。

「這證明我的政見不是空想，而是經過評估後確實做得到的政策。」陳品安說，參選的價值不只是爭取勝選，更重要的是透過提出具體政策，引領公共討論方向，推動苗栗向前發展。

陳品安也提出「鄉鎮一公托、一親子館」的育兒政策主張，希望持續擴充托育服務量能，打造更完善的育兒支持系統，自己擔任縣議員8年來，長期關注通霄、苑裡地區托育資源不足的問題，目前通苑地區已有4間公共托育中心，是全苗栗公托服務量能最高的區域，證明只要政府願意投入，托育資源就能逐步到位。

陳品安強調，年輕人不敢生、養不起，已經成為許多家庭共同面對的困境。未來若有機會擔任縣長，將從生育補助、公托擴充、親子館建置等面向全面推動育兒友善政策，讓年輕人願意留在苗栗成家立業，也讓孩子能在更好的環境中成長。