聽新聞
0:00 / 0:00

各自出招 彰化藍綠搶攻銀髮選票

聯合報／ 記者林敬家／彰化報導
民進黨彰化縣長提名人陳素月（中）昨與農業部長陳駿季（左）及教育部長鄭英耀（右）舉辦政策說明會，聚焦農業、教育及地方建設議題。記者林敬家／攝影
民進黨彰化縣長提名人陳素月（中）昨與農業部長陳駿季（左）及教育部長鄭英耀（右）舉辦政策說明會，聚焦農業、教育及地方建設議題。記者林敬家／攝影

彰化縣人口高齡化加速，年底縣長選戰提前聚焦長者政策。民進黨參選人陳素月率先拋出「六十五歲以上長者健保費全額補助」，國民黨參選人魏平政另主打「長青幸福卡三點零」升級方案，並表態健保補助將跟進，雙方在高齡政策上各自出招，爭取銀髮選票意味濃厚。

2026九合一選舉

陳素月提出，彰化縣內六十五歲以上長者健保費，以平均每月八百二十六元估算，每人每年約九千九百一十二元，扣除既有補助後，整體年度支出約二十億元。她強調，鄰近縣市已陸續推動類似政策，「彰化不能再落後」。財源部分，她說，包括運用縣府一一三年度總決算賸餘二十三點七億元、檢討約六百二十億元總預算中的低效或重複支出重新配置，爭取中央高齡社會補助計畫，整併現行零散老人福利。

國民黨彰化縣長提名人魏平政提出政見，端出「長青幸福卡3.0」。記者黃仲裕／攝影
國民黨彰化縣長提名人魏平政提出政見，端出「長青幸福卡3.0」。記者黃仲裕／攝影

魏平政指出，健保費全額補助已成趨勢，不僅彰化市與員林市層級已有討論，也將納入自身政見，並計畫向政策剛上路的南投縣等地取經。他同時將政策重心放在既有制度升級，強調現任縣長王惠美推動的「長青幸福卡」基礎良好，未來將升級為「三點零版本」。目前每月一千點補助，多集中於觀光用途，未來將擴大至社區藥局購買保健食品與常備藥品，並納入運動中心及特約健身房。他並提出跨縣市「點數互惠」，串聯中彰投雲生活圈。

中央資源也成攻防焦點。陳素月昨與農業部長陳駿季、教育部長鄭英耀同台舉辦政策說明會，吸引約六百名農會、青農及畜牧產業代表參與，被視為中央力挺訊號。魏平政則回應，自己也將展開各鄉鎮市說明會，並強調「無論誰當選，只要對彰化有利，中央都應支持」，盼資源不應「因人而異」。

在教育議題上，陳素月指出，彰化每年約有一千五百名國小畢業生外流至台中就讀，必須透過挹注教育資源留住人才。鄭英耀表示，上任教育部長兩年來，陳素月委員已為彰化爭取約五億元教育經費改善校舍與教學設備。另陳駿季指出，彰化苗圃產業居全台之冠，未來將從品種改良、通路與設備升級，今年將投入六千六百萬元推動田尾花卉，並持續推動冷鏈物流建設；針對去年天候災害造成損失，農業部已啟動補助機制補助逾十億元。

魏平政農業政策聚焦「產業升級」與「鏈結市場」。他主張彰化應轉向引進低汙染、高附加價值的農業相關產業，結合科技提升整體競爭力，如以無人機等新興技術帶動農業及周邊供應鏈發展。透過產業鏈整合，讓農業不只生產，更能串聯加工、物流與通路，提升就業與經濟效益。

2026九合一選舉

延伸閱讀

租金補貼政策亂象…養生村長者 存款6千萬也領

新北嘉義同鄉會 總統為蘇巧慧拉票

竹市高中每班平均38人 議員籲補助導師、減輕教師壓力

賴總統：持續強化國防自主 推動AI新十大建設

相關新聞

「這是我的專長」李四川：如果當選新北市長 讓汐東線連接北捷東環段

國民黨新北市長參選人李四川今到汐止與鄉親座談時，提到每早大同路的交通還是很大的問題，透過捷運、大眾運輸連結台北交通，是汐止現在最重要的事，當選新北市長後，他會讓民生汐止線、汐東線和東環段連在一起，「這是我的專長」。

童子瑋再拋政見！當選市長身心障礙者三節慰問金翻倍 1500加到3000

基隆市議長童子瑋今天陪同前副總統陳建仁，出席基隆「社福博覽會」時，透露未來當選市長，基隆市身心障礙者三節慰問金將加倍，從現行的每節1500元提高到3000元，近日將正式公布這項政見的完整規畫方案。

綠營內部調查聲量上升 何欣純：提出的市政議題引起共鳴

民進黨中央黨部最新內部網路聲量熱度數據統計，發現國民兩黨5月下旬台中市長參選人網路聲量出現「黃金交叉」民進黨台中市長參選人何欣純網路聲量衝上8549筆，大幅成長147%，逆勢超越國民黨候選人江啟臣的8461筆。在江啟臣聲量下滑11.3%下，顯示中台灣選戰熱度升溫。

人物側寫／出身魏家班 魏嘉賢從政廿年累積實力

無黨籍花蓮縣長參選人魏嘉賢出身政治世家，廿七歲當選縣議員，也曾任兩屆花蓮市長，歷練廿年，今年決定參選縣長，也因父母接連生病，讓他深感長輩的健康很重要，未來將推動長者運動政策。

百里侯爭霸／ 預防天災 魏嘉賢：打造韌性花蓮 南北均衡

花蓮縣長選舉形成「泛藍三腳督」戰局，無黨籍參選人、縣議員魏嘉賢接受本報專訪指出，花蓮歷經天災很無助，不知何去何從，他當選後第一件事就是打造韌性城市，再逐步發展成永續、國際城市，「要看見十年後的花蓮，現在就要開始做」。

台北大縱走話題互槓 波及基層公務員

台北大縱走近日成為選戰攻防議題，北市大地處昨駁斥民進黨參選人沈伯洋「天際線」說法，反遭沈質疑市府讓基層公務員假日發新聞稿政治攻擊，令人匪夷所思。北市長蔣萬安表示，抹煞基層努力的指控，同仁一定出來駁斥，「我和市府同仁站一起。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。