各自出招 彰化藍綠搶攻銀髮選票

彰化縣人口高齡化加速，年底縣長選戰提前聚焦長者政策。民進黨參選人陳素月率先拋出「六十五歲以上長者健保費全額補助」，國民黨參選人魏平政另主打「長青幸福卡三點零」升級方案，並表態健保補助將跟進，雙方在高齡政策上各自出招，爭取銀髮選票意味濃厚。

陳素月提出，彰化縣內六十五歲以上長者健保費，以平均每月八百二十六元估算，每人每年約九千九百一十二元，扣除既有補助後，整體年度支出約二十億元。她強調，鄰近縣市已陸續推動類似政策，「彰化不能再落後」。財源部分，她說，包括運用縣府一一三年度總決算賸餘二十三點七億元、檢討約六百二十億元總預算中的低效或重複支出重新配置，爭取中央高齡社會補助計畫，整併現行零散老人福利。

國民黨彰化縣長提名人魏平政提出政見，端出「長青幸福卡3.0」。記者黃仲裕／攝影

魏平政指出，健保費全額補助已成趨勢，不僅彰化市與員林市層級已有討論，也將納入自身政見，並計畫向政策剛上路的南投縣等地取經。他同時將政策重心放在既有制度升級，強調現任縣長王惠美推動的「長青幸福卡」基礎良好，未來將升級為「三點零版本」。目前每月一千點補助，多集中於觀光用途，未來將擴大至社區藥局購買保健食品與常備藥品，並納入運動中心及特約健身房。他並提出跨縣市「點數互惠」，串聯中彰投雲生活圈。

中央資源也成攻防焦點。陳素月昨與農業部長陳駿季、教育部長鄭英耀同台舉辦政策說明會，吸引約六百名農會、青農及畜牧產業代表參與，被視為中央力挺訊號。魏平政則回應，自己也將展開各鄉鎮市說明會，並強調「無論誰當選，只要對彰化有利，中央都應支持」，盼資源不應「因人而異」。

在教育議題上，陳素月指出，彰化每年約有一千五百名國小畢業生外流至台中就讀，必須透過挹注教育資源留住人才。鄭英耀表示，上任教育部長兩年來，陳素月委員已為彰化爭取約五億元教育經費改善校舍與教學設備。另陳駿季指出，彰化苗圃產業居全台之冠，未來將從品種改良、通路與設備升級，今年將投入六千六百萬元推動田尾花卉，並持續推動冷鏈物流建設；針對去年天候災害造成損失，農業部已啟動補助機制補助逾十億元。

魏平政農業政策聚焦「產業升級」與「鏈結市場」。他主張彰化應轉向引進低汙染、高附加價值的農業相關產業，結合科技提升整體競爭力，如以無人機等新興技術帶動農業及周邊供應鏈發展。透過產業鏈整合，讓農業不只生產，更能串聯加工、物流與通路，提升就業與經濟效益。