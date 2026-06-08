聽新聞
0:00 / 0:00

觀察站／九合一選戰 藍白拚勝選 應砲打賴施政

聯合報／ 本報記者鄭媁

馬英九基金會風波延燒數周，藍營基層焦慮情緒蔓延；民眾黨先前因議員提名爭議引發退黨潮。藍白各有內亂，讓本應聚焦年底選戰的在野能量嚴重內耗。如今紛擾陸續沉澱，藍白面臨的共同課題只有一個，如何盡快把戰場拉回對執政黨的政策攻防。

2026九合一選舉

在藍白忙於黨內紛爭之際，身兼民進黨主席的賴清德總統沒有浪費這段空檔，親自推出「台灣人口對策新戰略」大禮包，一口氣祭出十多項措施鼓勵催生，行政團隊也展開基層說明會，主動下鄉宣傳。民進黨搶在選戰升溫前的宣傳黃金期大打政績行銷牌，民眾是否埋單仍有待觀察，但在野黨若還繼續自陷內部紛爭，等於將議題主導權白白拱手讓人。

然而，近來朝野在立法院推動各類民生法案，補貼金額屢屢擴大，但撒幣政策總歸還是行政部門得分多，如果只是跟著執政黨拚福利金額，最終是否只為民進黨的施政助攻？面對執政黨的利多攻勢，在野陣營在推出反制策略前，應該先釐清議題戰場的設定。

在野黨核心價值還是在監督，賴政府執政後，從能源政策、採購弊案等爭議，可追打的題材從不匱乏。強力打弊、凸顯執政不力，才能在選民心中建立「換人做」的核心印象。年底選戰這一役，藍白回到監督主場、砲打賴政府施政痛點，才是當務之急。

2026九合一選舉 賴清德 藍白 在野黨

延伸閱讀

觀察站／強推爭議法案 離下架民進黨愈來愈遠

備戰縣市長選戰 國民黨首場行動中常會6月24日台東登場

在野封殺無人機專法 綠嘆沒想到 藍稱不放任分贓

新北嘉義同鄉會 總統為蘇巧慧拉票

相關新聞

「這是我的專長」李四川：如果當選新北市長 讓汐東線連接北捷東環段

國民黨新北市長參選人李四川今到汐止與鄉親座談時，提到每早大同路的交通還是很大的問題，透過捷運、大眾運輸連結台北交通，是汐止現在最重要的事，當選新北市長後，他會讓民生汐止線、汐東線和東環段連在一起，「這是我的專長」。

童子瑋再拋政見！當選市長身心障礙者三節慰問金翻倍 1500加到3000

基隆市議長童子瑋今天陪同前副總統陳建仁，出席基隆「社福博覽會」時，透露未來當選市長，基隆市身心障礙者三節慰問金將加倍，從現行的每節1500元提高到3000元，近日將正式公布這項政見的完整規畫方案。

綠營內部調查聲量上升 何欣純：提出的市政議題引起共鳴

民進黨中央黨部最新內部網路聲量熱度數據統計，發現國民兩黨5月下旬台中市長參選人網路聲量出現「黃金交叉」民進黨台中市長參選人何欣純網路聲量衝上8549筆，大幅成長147%，逆勢超越國民黨候選人江啟臣的8461筆。在江啟臣聲量下滑11.3%下，顯示中台灣選戰熱度升溫。

人物側寫／出身魏家班 魏嘉賢從政廿年累積實力

無黨籍花蓮縣長參選人魏嘉賢出身政治世家，廿七歲當選縣議員，也曾任兩屆花蓮市長，歷練廿年，今年決定參選縣長，也因父母接連生病，讓他深感長輩的健康很重要，未來將推動長者運動政策。

百里侯爭霸／ 預防天災 魏嘉賢：打造韌性花蓮 南北均衡

花蓮縣長選舉形成「泛藍三腳督」戰局，無黨籍參選人、縣議員魏嘉賢接受本報專訪指出，花蓮歷經天災很無助，不知何去何從，他當選後第一件事就是打造韌性城市，再逐步發展成永續、國際城市，「要看見十年後的花蓮，現在就要開始做」。

台北大縱走話題互槓 波及基層公務員

台北大縱走近日成為選戰攻防議題，北市大地處昨駁斥民進黨參選人沈伯洋「天際線」說法，反遭沈質疑市府讓基層公務員假日發新聞稿政治攻擊，令人匪夷所思。北市長蔣萬安表示，抹煞基層努力的指控，同仁一定出來駁斥，「我和市府同仁站一起。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。