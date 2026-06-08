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觀察站／九合一選戰 藍白拚勝選 應砲打賴施政
馬英九基金會風波延燒數周，藍營基層焦慮情緒蔓延；民眾黨先前因議員提名爭議引發退黨潮。藍白各有內亂，讓本應聚焦年底選戰的在野能量嚴重內耗。如今紛擾陸續沉澱，藍白面臨的共同課題只有一個，如何盡快把戰場拉回對執政黨的政策攻防。
2026九合一選舉
在藍白忙於黨內紛爭之際，身兼民進黨主席的賴清德總統沒有浪費這段空檔，親自推出「台灣人口對策新戰略」大禮包，一口氣祭出十多項措施鼓勵催生，行政團隊也展開基層說明會，主動下鄉宣傳。民進黨搶在選戰升溫前的宣傳黃金期大打政績行銷牌，民眾是否埋單仍有待觀察，但在野黨若還繼續自陷內部紛爭，等於將議題主導權白白拱手讓人。
然而，近來朝野在立法院推動各類民生法案，補貼金額屢屢擴大，但撒幣政策總歸還是行政部門得分多，如果只是跟著執政黨拚福利金額，最終是否只為民進黨的施政助攻？面對執政黨的利多攻勢，在野陣營在推出反制策略前，應該先釐清議題戰場的設定。
在野黨核心價值還是在監督，賴政府執政後，從能源政策、採購弊案等爭議，可追打的題材從不匱乏。強力打弊、凸顯執政不力，才能在選民心中建立「換人做」的核心印象。年底選戰這一役，藍白回到監督主場、砲打賴政府施政痛點，才是當務之急。
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