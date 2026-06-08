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九合一選戰 鄭返台後藍將啟動輔選列車

聯合報／ 記者鄭媁／台北報導

備戰年底九合一選舉，國民黨規畫在黨主席鄭麗文六月中旬結束訪美行程後，正式啟動輔選列車，預計廿四日在台東舉行首場行動中常會，為台東縣長與鄉鎮市長參選人拉抬氣勢，後續將視各地方提名進度，以行動中常會搭配造勢方式為參選人助陣。

2026九合一選舉

鄭麗文訪美期間對僑胞表示，在完成美國行程後，回台灣就要展開年底的全面選戰，因為所有的能量都必須經過台灣內部選舉的考驗。

在縣市長提名進度方面，除了爭取連任的縣市以外，國民黨已完成大部分縣市的提名作業；而在藍白合作方面，確定禮讓現任新竹市長高虹安角逐連任、共推民眾黨前立委張啓楷挑戰嘉義市長，嘉義縣也將以「在野大聯盟」方式禮讓無黨籍朴子市長吳品叡參選縣長。

鄭麗文十六日將結束訪美返台，據規畫，將在當周、十七日的中常會報告訪美成果，預計廿四日正式啟動行動中常會，首站鎖定台東，屆時除將安排縣長饒慶鈴做施政重點說明，縣長參選人吳秀華也會說明參選政見，並與鄉鎮市長參選人聯合造勢，展現團結氣勢。

至於競選連任縣市包括台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、苗栗縣長鍾東錦、南投縣長許淑華、基隆市長謝國樑、連江縣長王忠銘等縣市長，預計在七月初完成徵召。

黨內表示，鄭麗文已表達結束訪美行程後全面進入選戰模式，黨中央會加強輔選力道，由於台東議員、鄉鎮市長等布局規畫完整，因此將行動中常會第一站定在台東；其他五五波激戰區、艱困選區，鄭麗文也會加強輔選，透過行動中常會與參選人聯合造勢，拉抬選情。

2026九合一選舉 鄭麗文 張善政 鍾東錦 謝國樑

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