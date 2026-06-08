九合一選戰造勢！綠打民生牌 藍啟動行動中常會

年底九合一選戰，不僅是賴清德總統的期中考，也是翻轉綠營地方執政長年頹勢的契機。有別過往強打兩岸抗中牌，賴政府近日推出人口對策大禮包，據了解，賴更親自下令加強社會宣傳，七月民進黨全代會後，賴總統、行政院長卓榮泰可望親上火線向基層宣傳民生利多，藉此吸引中間選民。

「抗中牌」向來被視為綠營力抗藍營王牌之一，不過，隨著地方大選逐漸倒數，賴政府陸續推出「政策大禮包」、各縣市參選人也並未多談「抗中」，讓外界嗅出，民生經濟牌已成這次綠營選舉主旋律。

綠營策略轉向其來有自。民進黨人士指出，地方選舉刻意強調國安議題、抗中保台，民眾較為無感，還可能被藍白刻意「政治操作」，並非明智選擇。

另名綠營人士提到，台灣近年經濟成長亮眼，但財富過度集中於少數族群，使得多數民眾對經濟成長的果實無感，產生強烈「相對剝奪感」，因此，若不加強經濟果實與全民共享，反而可能成為在野陣營攻擊「分配不均」的政治提款機。

目前以部會首長結合縣市長參選人的「台灣好生活」政策說明會，已舉辦四場。民進黨人士指出，隨著選戰加溫，七月後，賴總統、卓揆除了透過專訪說明政績，更可望前進全台各地，親自向民眾報告政府施政成績及宣傳民生、社福及經濟等政策利多，強化執政經濟成果實質與全民分享的印象。

綠營陸空攻勢齊發，陸戰方面，將以機動的「中小型說明會」深入鄰里，強攻基層；空戰則由府院黨聯手，將大禮包政策化為易懂的圖卡與文宣，作為第一線團隊的作戰彈藥。此外，各地候選人的加碼政見也將即時整合，透過中央地方連動，擴大宣傳火力。