台北大縱走話題互槓 波及基層公務員

台北大縱走近日成為選戰攻防議題，北市大地處昨駁斥民進黨參選人沈伯洋「天際線」說法，反遭沈質疑市府讓基層公務員假日發新聞稿政治攻擊，令人匪夷所思。北市長蔣萬安表示，抹煞基層努力的指控，同仁一定出來駁斥，「我和市府同仁站一起。」

大地處第一線公務員昨也回應沈伯洋的匪夷所思說，稱沈委員隨意錯誤批評，一定要立刻澄清說明，「絕不能讓我們的心血遭抹煞。」

沈伯洋拋出台北登山步道應打造「大台北天際線」等政見，北市大地處表示，天際線的確是接近天際的想像力，熱愛山林的山友絕對反對這種「外行」說法，市府為保護自然、讓山林破壞最小化，以先民開闢、不再作為交通運輸使用的既有步道，串連成大縱走路線、也沒有斷點。

沈伯洋昨受訪表示，大地處可能誤會，他提的是建立交通路網，看到公務員周六、日發稿讓他很憂心，蔣市府讓局處周末加班加入政治攻防，質疑公務員人力流失，部分局處缺額率達三成，現階段應想辦法改善工作環境，減輕工作壓力。

蔣萬安昨也反擊，指任何抹煞市府基層同仁努力的指控，同仁一定會澄清及駁斥，「我一定和市府基層同仁站一起。」

蔣萬安表示，市府過去三年規畫的各項大縱走行銷、改造工程，獲市民好評；過去三年累積參與大縱走人次，相較前七年成長近八成，顯示市府同仁這段期間的付出得到各界肯定。