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百里侯爭霸／ 預防天災 魏嘉賢：打造韌性花蓮 南北均衡

聯合報／ 記者王思慧王燕華李承穎／專訪
花蓮縣長無黨籍參選人、縣議員魏嘉賢接受本報專訪指出，當選後第一件事就是打造城市韌性。記者杜建重／攝影
花蓮縣長無黨籍參選人、縣議員魏嘉賢接受本報專訪指出，當選後第一件事就是打造城市韌性。記者杜建重／攝影

花蓮縣長選舉形成「泛藍三腳督」戰局，無黨籍參選人、縣議員魏嘉賢接受本報專訪指出，花蓮歷經天災很無助，不知何去何從，他當選後第一件事就是打造韌性城市，再逐步發展成永續、國際城市，「要看見十年後的花蓮，現在就要開始做」。

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國民黨縣長參選人游淑貞認為，最終會因政黨對決走向棄保，魏嘉賢曾任國民黨中常委等重要黨職，他透露「是受委屈才被迫離開這個政黨」，也有很多政黨邀約，但他就是做好自己。

「國民黨要加油啦」他認為，政黨不是鬥爭工具，讓地方好、民眾好才是政黨成立目的，很多藍營長輩支持他，不只北區，南區支持度也超過預期，「誰被棄保還不曉得」。

魏嘉賢也說，團隊所做最新民調，他和游淑貞差距在誤差範圍內，他的好感度、適任度大幅領先，有兩成選民尚未表態，將成左右選情的關鍵力量，他觀察「會投給國民黨的都表態了」。

部分反傅陣營期待他與無黨參選人、議長張峻整合，魏嘉賢說，自己很早起步，是第一個立看板的縣長參選人，整合部分「沒考慮到這麼多」，就是思考清楚要選以後，該做什麼就做什麼。

魏嘉賢是土生土長花蓮人，擔任過縣議員、花蓮市長，近來天災頻繁使經濟受到重創，他說，身為首長，努力快速復原才是正確方向，花蓮沒有本錢、不是拿來對抗的地方，要適時向中央爭取資源，與中央建立合作關係。

「花蓮需要重新定位」魏嘉賢說，要打造城市韌性，目前縣內防災資源多集中於北區，花蓮地形狹長，他將推動各鄉鎮盤點災害型態，建構完整防災體系，把玉里規畫成「南區的花蓮市」，一旦南區發生災害，救災設備、醫療資源等能立刻支援，落實南北均衡建設，提升整體防災能力，再發展成永續城市、國際城市，時間已很緊迫。

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