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人物側寫／出身魏家班 魏嘉賢從政廿年累積實力

聯合報／ 本報記者王思慧

無黨籍花蓮縣長參選人魏嘉賢出身政治世家，廿七歲當選縣議員，也曾任兩屆花蓮市長，歷練廿年，今年決定參選縣長，也因父母接連生病，讓他深感長輩的健康很重要，未來將推動長者運動政策。

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魏嘉賢父母及伯父曾任縣議員、市長與民代，「魏家班」在花蓮政界享有盛名，但魏嘉賢不只靠著家族勢力，年輕、清新等特質也受肯定，兩任市長任內帶人帶心，四年前任滿回鍋參選縣議員，衝上七千多票，是全縣最高票的議員當選人，展現政治實力。

市長任內，二○一八年二月六日發生花蓮大地震，市區是重災區，魏嘉賢率領公所團隊投入災後重建工作，積極向中央爭取經費，推動危樓補強及修復工程，歷時約兩年完成主要重建任務，也累積跨部會協調與行政執行經驗。

談起從政理念，魏嘉賢認為行政團隊如同軍隊，兵強馬壯才能作戰，首長除了提出正確方向，更重要是凝聚團隊向心力。他市長任內常主動關心同仁工作與生活，建立信任感，市公所人員流動率相對穩定。

魏嘉賢政治路上並非一路順遂，曾面臨脫離國民黨參選的壓力與抉擇，家人始終是堅強後盾，他透露，當年妻子僅問他一句「這是你想做的嗎？」在獲得肯定答案後，全力支持他的決定。

魏嘉賢母親因病成為植物人長達十年，父親罹患肝癌，去年接受換肝手術，長期陪伴照顧家人的過程，讓他深刻體會長照家庭的壓力。

因此，魏嘉賢關注高齡健康議題，主張推動長者運動政策，結合在地運動產業發展，鼓勵銀髮族規律運動，降低醫療與照護負擔，同時創造青年就業機會，作為花蓮永續發展的方向。

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