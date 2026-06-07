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「這是我的專長」李四川：如果當選新北市長 讓汐東線連接北捷東環段

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川今到汐止與鄉親座談時說，透過捷運、大眾運輸連結台北交通是汐止現在最重要的事，「這是我的專長」。記者邱瑞杰／攝影
國民黨新北市長參選人李四川今到汐止與鄉親座談時說，透過捷運、大眾運輸連結台北交通是汐止現在最重要的事，「這是我的專長」。記者邱瑞杰／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今到汐止與鄉親座談時，提到每早大同路的交通還是很大的問題，透過捷運、大眾運輸連結台北交通，是汐止現在最重要的事，當選新北市長後，他會讓民生汐止線、汐東線和東環段連在一起，「這是我的專長」。

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李四川今天上午到汐止區復興市民活動中心，與國民黨基層幹部和汐金萬鄉親座談時，談到參與汐止近1、20工程建設的往事。

李說，汐止區行政大樓為什麼做這麼高？因為以前汐止就是會淹水，才蓋得這麼高。他還記得在台北市政府擔任新工處長時，要蓋環東高架橋，當時還有發文給汐止鎮公所，詢問要不要蓋一座橋穿過環東中間，讓汐止可以直接到南港，很遺感鎮公所沒有這樣的規畫。後來他和新北市議員白珮茹再去會勘，但現在要蓋橋穿過去有困難。

李四川指出，現在汐止每早大同路的交通還是很大的問題，所以先前要做汐東線的時候，他那時候在北市府任職，有跟新北市捷運局長說，一定要延到東湖，「多三站我追加給你」，不要再去報新計畫。

李四川認為，汐東線延長到東湖段，仍還沒達到汐止該要有的交通需求，如果再做兩站，就可以接到台北市的東環段。東環段已開始施工，用來解決內湖科學園區的交通。汐東線延長方案，可以免掉提新案的綜合規畫，不必要再送中央，不然可能像從以前的淡江大橋，「選舉就浮起來，選後就沉下去」，民生汐止線也是這樣。

李四川說，年底他如果當選新北市長，一定會讓民生汐止線，包括汐東線，怎麼去連接內湖的東環段，整個連在一起。接上東環段以後，從內湖到信義計畫區，直接到木柵動物園，還會再延伸一條輕軌到深坑。捷運、大眾運輸是現在解決汐止跟台北交通最重要的工作，也是最重要的建設，他要跟鄉親報告，「這是我的專長。」

國民黨新北市長參選人李四川今到汐止與鄉親座談時說，透過捷運、大眾運輸連結台北交通是汐止現在最重要的事，「這是我的專長」。記者邱瑞杰／攝影
國民黨新北市長參選人李四川今到汐止與鄉親座談時說，透過捷運、大眾運輸連結台北交通是汐止現在最重要的事，「這是我的專長」。記者邱瑞杰／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今到汐止與鄉親座談時說，透過捷運、大眾運輸連結台北交通是汐止現在最重要的事，「這是我的專長」。記者邱瑞杰／攝影
國民黨新北市長參選人李四川今到汐止與鄉親座談時說，透過捷運、大眾運輸連結台北交通是汐止現在最重要的事，「這是我的專長」。記者邱瑞杰／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今到汐止與鄉親座談時說，透過捷運、大眾運輸連結台北交通是汐止現在最重要的事，「這是我的專長」。記者邱瑞杰／攝影
國民黨新北市長參選人李四川今到汐止與鄉親座談時說，透過捷運、大眾運輸連結台北交通是汐止現在最重要的事，「這是我的專長」。記者邱瑞杰／攝影

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