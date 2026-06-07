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沈伯洋質疑公務員假日發新聞稿 第一線親回應：絕不讓心血被抹煞

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋出席第21屆台北市業餘社區棒球聯賽開幕典禮，並為球賽開球。記者林伯東／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋出席第21屆台北市業餘社區棒球聯賽開幕典禮，並為球賽開球。記者林伯東／攝影

台北大縱走近日成藍綠選戰攻防。北市大地處今早發新聞稿駁斥民進黨參選人沈伯洋「天際線」說法，反遭沈質疑蔣市府讓基層公務員假日發新聞稿政治攻擊「匪夷所思」。北市大地工程處第一線同仁再度親上火線表示，為提供市民更優質友善的步道體驗，同仁投入非常多努力與付出，對於沈委員隨意錯誤的批評，一定要立刻澄清說明，「絕不能讓我們的心血遭到抹煞。」

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大地處也表示，大地處提出的說明，沈委員好像大部分都沒有回應。希望委員不要轉移焦點，先抹煞公務員的努力再說是誤會。

大地處也提到，他們近日已清楚對外說明，全市155條步道皆可透過大眾運輸便捷抵達，也建置並每日維護高達83座流動廁所，步道規畫無論是「A 進 B 出」或環狀步道都是「因地制宜、以人為本」，不該刻意開闢步道破壞山林；結合自然與人文的台北大縱走沒有斷點，而大台北天際線不可能、更不應該專門開闢步道。

對於沈委員質疑「蔣市府任內沒有做任何的改變」、「停車需求」、「風櫃嘴小巴動線」，大地處也清楚逐項回應，一一列舉新增亮點與環山於林成果，大規模增設停車場反而可能破壞自然景觀與生態環境，委員提議的公車動線也並不合理。

2026九合一選舉 沈伯洋 公務員 新北市選舉

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