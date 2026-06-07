原住民媳婦拚新北 蘇巧慧拋3大原民政見

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今下午出席新北市議員蘇錦雄舉辦的「慧眼識英雄」原民音樂饗宴，並以「原住民媳婦」身分與族人分享自身經歷，同時提出生活照顧、文化傳承及制度支持3大原住民族政策，強調未來若有機會執政，新北市府各局處都應具備「原住民視角」，而非只有原民局關心原住民族事務。

活動現場湧入約300名原住民族鄉親支持，除新北市議員蘇錦雄外，包括新北市議員顏蔚慈、張嘉玲、李宇翔、山田摩衣、卓冠廷、陳乃瑜、戴瑋姍，以及民進黨台東縣長參選人陳瑩等人也到場力挺。蘇巧慧抵達會場時，與多位民進黨議員一同牽手跳起原住民族傳統舞蹈進場，在族人歌聲與掌聲歡迎下步入會場，現場氣氛熱絡，不少支持者也紛紛拿起手機拍照紀錄。

蘇巧慧笑說，30年前就讀大學時，認識一名阿美族很帥的男同學，就是現在的丈夫龍男·以撒克·凡亞思，也因此與原住民族文化結下深厚緣分。婚後跟著家人參與祭典與部落活動，從飲食、文化到歲時祭儀，逐漸融入族人生活，孩子如今也參與部落祭典文化傳承，讓她對原住民族文化與都會原住民族面臨的處境有更深體會。

蘇巧慧也在現場提出3大原住民族政見，其中在生活照顧方面，主張原住民族在新北市只要沒有自有住宅即可申請租屋補貼，並規畫興建更多部落聚會所，提供族人交流空間；同時推動55歲以上原住民族長者假牙補助最高5萬元、設置烏來公共托育中心，並媒合企業資源協助原住民族青年打造個人品牌與創業機會。

文化傳承方面，蘇巧慧表示，將提高原住民族社團補助經費，新增族語獎勵級別，除現行中高級、高級及優級獎勵外，新增初級2000元、中級3000元獎勵金，鼓勵更多族人學習族語；同時擴大歲時祭儀交通補助範圍，未來參與全國泰雅族運動會、全國布農族運動會等活動，以及搭乘客運、包車等交通方式，也可納入補助項目。

在制度支持方面，蘇巧慧提出新增頭目文化傳承事務費、成立新北市原住民族青年團，讓青年參與市政決策，並支持恢復傳統社會制度與部落自主發展。她表示，未來不應只有原民局關心原住民族議題，而是市府各局處都應具備原住民族視角，讓原住民族需求真正融入各項政策。

蘇錦雄說，早年許多原住民族人離開部落到都市打拚，面臨語言、生活及教育等挑戰，如今都會原住民族已逐漸走出過去的弱勢處境，不應再侷限於既有框架，而是要帶著文化走向國際。他期盼未來透過更多制度支持與資源投入，讓下一代原住民族青年有機會站上國際舞台，將原住民族文化與聲音推向世界。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（前排左三）出席「慧眼識英雄」原民音樂饗宴。記者張策／攝影

新北市議員顏蔚慈（左起）、張嘉玲、李宇翔、蘇錦雄、山田摩衣、卓冠廷、陳乃瑜、戴瑋姍等人出席「慧眼識英雄」原住民音樂饗宴。記者張策／攝影